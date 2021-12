Planejar a execução da reforma é essencial para evitar dor de cabeça

Passar por uma construção ou reforma de imóvel é algo que aterroriza muita gente: é sinônimo de barulho e sujeira. A experiência não precisa ser, no entanto, uma figuração em filme de terror, se algumas recomendações básicas forem seguidas.

"Quanto mais controle se tem de uma obra, mais condições existem de a pessoa não se decepcionar depois", afirma a arquiteta Luciana Tomás, que elaborou os "10 passos para uma reforma perfeita".

O projetista Anderson Roberto concorda: "É preciso ter um projeto que oriente o que será feito. Sem saber exatamente aonde se quer chegar, tem mais chance de desperdícios e erros".

Ambos destacam a importância de um profissional de qualidade supervisionando a obra. "Muita gente tem habilidade e consegue fazer sozinha, mas eu não recomendo. Tem que comprar produtos, contratar serviços, saber onde procurar", diz Anderson.

"O profissional vai saber olhar o layout [desenho] do ambiente e saber qual o melhor cenário, vai otimizar custos", pontua o projetista.

Para escolher bem quem irá realizar a obra, Luciana recomenda buscar indicações de nomes consolidados no mercado, que já estejam acostumados a trabalhar com determinados fornecedores.

"Outra coisa é nunca pagar o valor todo ao fornecedor logo de cara. Se a empresa não for idônea, isso se torna um problema, porque o cliente já perdeu o poder", ressalta.

Comunicação necessária

Luciana destaca a necessidade de comunicação. "Qualquer coisa que fuja do previsto tem que ser comunicada ao cliente, porque surpresas ruins são as piores coisas que podem existir numa obra", diz.

O arquiteto Rodrigo Cassieri reitera as recomendações de Anderson e Luciana. "Tem que ter confiança [no profissional], porque os problemas do dia a dia nem devem chegar ao cliente. O arquiteto atua como mediador entre o cliente e a obra", diz.

Segundo Rodrigo, os problemas que mais tiram a paz se referem a prazos e gastos, e não à rotina da obra em si.

"Não saber o quanto se vai gastar ou não conhecer prazos é o que enlouquece muitas pessoas", diz. "O profissional tem que informar prazos ao cliente, não ter receios de que ele desista. Dependendo da obra, pode levar mais tempo que a construção", explica.

Anderson concorda: "Um mês, por exemplo, é um prazo muito apertado para reformar um apartamento. Não dá para atropelar as fases. A depender da área e do tipo de modificação, pode levar de 60 a 90 dias, tem que ter paciência".

Rodrigo aposta em priorizar os custos e prevenir os clientes. De acordo com ele, o grande desembolso financeiro são os armários: se forem colocados no apartamento todo, podem custar até 50% do valor do imóvel, e costumam ser comprados no início da obra.

Após a escolha do profissional e da elaboração do projeto, os passos seguintes são especificar os acabamentos e alocar os pontos hidráulicos e elétricos, assim como os tipos de iluminação. Para essa etapa, Rodrigo recomenda uma loja de modulados. "Elas têm um setor técnico que cuida disso, então a chance de dar tudo certo é de 99,9%", diz.

Em seguida, é feita a parte de alvenaria e a retirada de revestimentos, se for o caso. Depois, entram o gesso e a primeira mão de pintura.

Anderson faz um alerta: "Se a pessoa tem problemas alérgicos, é recomendável que saia de casa".

A etapa seguinte, de aplicação de revestimentos novos, é seguida pela instalação de bancadas e metais sanitários. Por fim, após a colocação do mobiliário, é feita a última camada de pintura.

"Os pisos são forrados, mas as paredes não. Sempre acaba sujando, então é melhor prever que a última pintura vai acontecer quando a obra estiver pronta", finaliza Luciana.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

