Planejamento é essencial para a realização do sonho da casa própria

O Feirão da Caixa é uma possibilidade de realizar o sonho da casa própria ou a compra de um imóvel mais espaçoso. Para concretizar uma compra sem surpresas desagradáveis é importante ter alguns cuidados, como fazer um planejamento de custos, analisar com atenção a documentação e verificar as condições do imóvel. Nessas horas, vale consultar profissionais capacitados: corretores, consultor financeiro, arquitetos e até engenheiros.

Entre as opções de compra é normal ficar em dúvida sobre escolher um imóvel na planta, novo ou usado. Mas, segundo o diretor pedagógico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) da Bahia, Noel Silva, isso depende muito da necessidade do indivíduo e do orçamento. "Para quem pode esperar mais tempo para receber o imóvel e tem maior orçamento para compra, o mais indicado é adquirir na planta. Se tem como pagar um pouco mais caro, urgência de receber o apartamento ou a casa e deseja fazer a decoração ao seu modo, vale optar pelos novos. Já se a pessoa busca um apartamento maior ou mais em conta, os usados são uma boa opção", explicou.

Decidida a alternativa de compra, é importante pensar na qualidade de vida que o imóvel vai proporcionar, levando em conta principalmente a localização e ventilação. Se o imóvel fica próximo a serviços básicos (como faculdade, supermercado, escolas, farmácia, clínicas, etc.), se é um bairro seguro, de fácil acesso a meios de transporte, e qual o comportamento da vizinhança – se tem casa de show ou bares próximos. E se a residência tem uma circulação de vento adequada, observando a quantidade de janelas e a varanda.

E para tornar o sonho da aquisição do imóvel uma realidade que caiba no bolso, o planejamento de gastos é fundamental. O consultor de finanças Edval Landulfo garante que para fazer uma compra segura é necessário ver o orçamento e ter uma reserva financeira para gastos surpresas. "Para fazer o planejamento, a pessoa deve saber qual o valor final do imóvel – em caso de financiamento –, saber o preço das parcelas e taxas de juros, analisar as taxas de manutenção ou a estimativa (se for na planta), o gasto com documentação e verificar se esses valores cabem no orçamento mensal da família", pontuou o consultor.

Landulfo orientou ainda que o melhor é se programar para a compra e evitar financiamentos muito longos. Quanto maior o valor de entrada, explica, mais tranquila é a compra e até as possibilidades de conseguir descontos ou vantagens de compra na hora da negociação com a construtora ou com a imobiliária.

Qualidade de vida

O empresário Marcos Andrade melhorou sua qualidade de vida quando conseguiu comprar um apartamento na Avenida Paralela, próximo ao trabalho, a faculdade da esposa, Rosana Andrade, e da escola dos filhos. Mas essa conquista só foi possível organizando o orçamento. "Busquei um imóvel que atendesse às necessidades de vida da minha família e tivesse um preço acessível. Segui a orientação de um corretor e só fechamos negócio após algumas economias para dar um bom valor de entrada e fazer o financiamento pela Caixa Econômica sem pesar tanto no orçamento".

A corretora Naíze Carvalho lembrou que comprar um imóvel exige cautela, afinal não é algo que podemos trocar na loja como uma roupa. "Seja casa ou apartamento, a pessoa está fazendo um investimento duradouro, justamente por isso a orientação de um profissional faz toda a diferença. Para analisar o contrato, as instalações, a localização do empreendimento, fazer a negociação de compra e ainda sanar qualquer dúvida".

Antes de fechar negócio, verifique a credibilidade da construtora no mercado, se as promessas de compra condizem com o que oferecido no contrato, se a documentação do imóvel está em ordem. Em casos de imóveis novos ou na planta, peça para ver o memorial descritivo do empreendimento, onde constam informações sobre os materiais utilizados na obra.

Uma documentação adequada inclui entre outras coisas ter título de propriedade com registro, averbação da construção junto ao Registro de Imóveis, planta baixa, certidão negativa de ônus reais, transferência de propriedade, cópia do boleto com o registro de pagamento do taxa de cadastro e avaliação (TCA), anotação de responsabilidade técnica (ART) do engenheiro responsável pela obra. E para se assegurar vale até mesmo deixar guardados os folhetos publicitários do empreendimento.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

