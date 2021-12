Pintar a própria casa economiza tempo e dinheiro

A prática do DIY (sigla do termo em inglês Do It Yourself), ou "faça você mesmo", é uma forma mais prática e autônoma de criar, reparar ou transformar algum objeto, que atrai o interesse de quem quer economizar tempo e dinheiro. E para fazer pequenas mudanças na decoração de casa, pintando uma parede ou o mobiliário, essa forma autônoma desponta como uma solução.

A dificuldade de encontrar um profissional de confiança fez com que o administrador Luan Ramos, 26, decidisse pintar a parede da sala de estar do apartamento, para onde se mudou com o namorado recentemente, por conta própria. Todas as paredes eram brancas e os novos proprietários sentiam falta de algo. "Colocamos um azul-escuro que contrasta com o rack amarelo e ficou bem bacana. Deu vida ao ambiente", conta o administrador.

Segundo a arquiteta e designer Melina Sousa, das diversas possibilidades para deixar um ambiente de "cara nova", adicionar uma nova cor ou textura em uma parede continua sendo a opção mais utilizada. "A pintura e o papel de parede são opções que proporcionam resultados imediatos, mudando a cara do ambiente sem muita necessidade de mão de obra e com baixo custo", assegura a arquiteta.

Luan Ramos garante que o processo foi prático e rápido, sem nem precisar deslocar os móveis da sala para a pintura. "Em um dia nós estávamos com o mesmo ambiente, mas com outra vida, mais vivo e bacana para o que queríamos", relata o administrador.

Executar este tipo de serviço sem ajuda de um profissional, ainda que possível, exige que algumas precauções sejam tomadas para que "o barato não saia caro". De acordo com Nelício Boaventura, pintor profissional há quase 30 anos, o erro principal dos pintores ocasionais é não saber por onde começar. "O primeiro passo é deixar tudo forrado (chão e móveis) e preparar a parede para ser pintada", explica o pintor. Corrigir a parede implica cobrir buracos e fissuras com massa corrida e depois lixá-la, para deixar a superfície uniforme.

Personalização

A administradora Susana Serra, 53, começou pintando cômodos de sua casa despretensiosamente "para distrair a cabeça". Foi a economia da modalidade "faça você mesmo" que a fez continuar personalizando a decoração, pintando inclusive a estante de sua sala. "Junto a isso, o legal de reformar uma parede ou o mobiliário é ver o produto finalizado, saber que você mesma fez aquilo", avalia.

As revistas de arquitetura e design não são fonte exclusivas para a inspiração. Encontram-se boas ideias pesquisando em sites de busca ou em aplicativos como o Pinterest, que reúne, entre outras coisas, imagens com soluções e tendências de decoração - uma das novidades no mercado é a tinta-lousa, que pode ser riscada com giz e funciona como quadro-negro.

Outros aplicativos, disponíveis nos sites das marcas de tinta, simulam as cores nas paredes. Melina atenta que é importante considerar qual o uso do espaço a ser pintado, já que cada cor desperta uma sensação diferente. "Se o ambiente for um quarto, o ideal é usar as cores frias (como azul, verde e lilás), que nos dão a sensação de aconchego e tranquilidade. Se o ambiente requer uma atividade mais energizante, cores quentes, como amarelo, laranja e vermelho, se adequam perfeitamente", explica.

