Personagens de quadrinhos e games invadem a decoração

Há algum tempo, em uma dimensão anos-luz distante da nossa, a cultura geek (fãs de histórias em quadrinhos, séries, animes e tecnologia) era esnobada, sendo sinônimo de brincadeira infantil. Prateleiras, antes vazias pela dificuldade em achar objetos colecionáveis, agora são decoradas por personagens de mundos fantásticos devido ao fortalecimento e maior representatividade deste universo.

O laço emocional é o que direciona os aficionados na hora de adquirir um objeto da cultura geek. Um pôster não é posicionado na parede acima da cama apenas por ser esteticamente agradável, mas porque os elementos nele retratados fazem parte de uma forte ligação sentimental que, na maioria das vezes, foi estabelecida desde a infância.

''Eu sou 'geração Harry Potter', acompanhei o lançamento de todos os livros'', diz a estudante de jornalismo Ana Luiza Bélico, 25, em relação à saga do bruxo que, desde 2000, possui uma legião de fãs em todo o mundo.

Ana Luiza é grande fã da Mulher Maravilha. Fascinada por personagens femininas, a jovem, que já é graduada em artes plásticas, é entusiasta da Mulher-Hulk, assim como da animação Thundercats.

Em seu quarto, pôsteres e bonecos colecionáveis dessas figuras são dispostos em um mix de espontaneidade e fascinação.

''A decoração geek é uma composição montada para atender o público apaixonado por cores e pelo extraordinário, por quem faz uma apropriação lúdica dos espaços'', explica a arquiteta e urbanista Carla Ribeiro.

De acordo com a especialista, quem possui esse interesse e deseja transpor a paixão ao seu ambiente, mas sem atribuir um ar infantil ao espaço, deve estar atento a alguns simples detalhes.

Nichos em vidro incolor para exposição de bonecos, estampas com motivos tecnológicos e quadros em preto e branco dão um ar mais amadurecido, mas sem que haja perda da diversão.

Foi buscando aliar diversão e empreendedorismo que o empresário e estudante de administração Gabriel Cunha, 28, abriu há cerca de cinco meses a Katapow. O projeto foi lançado em parceria com dois outros amigos, André Montenegro, 28, e Lucas Pimenta, 32.

A loja, localizada na avenida Octávio Mangabeira, é procurada por quem busca itens colecionáveis, como revistas e bonecos, que, invariavelmente, são incorporados à decoração da casa ou escritório.

Desde a infância

Gabriel Cunha, que decora seu quarto com elementos de diversos personagens, demonstra interesse por universos fantásticos há mais de duas décadas. ''Tinha 3 anos quando li o meu primeiro gibi. Na verdade, eu aprendi a ler e escrever com essas revistas. Minha mãe sempre foi fã da Turma da Mônica'', conta.

A família apresenta-se como um agente influente em comum para muitos aficionados. O estudante de design Luan Bittencourt, 22, assim como o antigo leitor da célebre ''dentuça'', foi estimulado por familiares.

''Os meus tios sempre gostaram de Star Wars. Fui contaminado natural e positivamente por eles'', explica o fã de Gen'Dai, rara espécie da saga que não possui estrutura óssea, sustentando-se em uma armadura.

Opções em Salvador

Apesar do aumento do interesse pelo universo, Salvador ainda conta com poucas opções do segmento.

Ana Luiza, que também é cosplay - a jovem fantasia-se como seus personagens favoritos e participa de encontros e evento -, diz sentir dificuldade na hora de garimpar. ''Compro grande parte da minha coleção em São Paulo'', explica.

Para suprir a escassez, alternativas práticas para incrementar o visual dos espaços podem ser tomadas.

''O geek também se relaciona com a tecnologia, mesmo que em uma abordagem vintage. Fitas cassetes (VHS) e objetos com símbolos que remetam às redes sociais e computadores são boas opções'', afirma a arquiteta e urbanista Carla Ribeiro.

