PDDU vai privilegiar construção próxima a estações de metrô

O incentivo à concentração de novos empreendimentos imobiliários em bairros próximos às estações do sistema de transporte em massa é uma das principais mudanças trazidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), aprovado há poucos dias, segundo avaliam especialistas do setor imobiliário.

"Essa é uma tendência observada em todo o mundo", afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-BA), Carlos Henrique Passos. A Avenida Paralela, onde está sendo construída a linha 2 do metrô, é vista como uma das áreas que devem ser mais procuradas pelas construtoras, enquanto a Pituba e a Barra, bairros tradicionais de classe média, devem despertar menos interesse.

Isso porque o novo PDDU traz mudanças no coeficiente de aproveitamento básico (CAB) que tornam economicamente mais vantajoso construir nas áreas escolhidas pela prefeitura para que o mercado se desenvolva.

"O transporte público ainda não é usado pela classe média e quanto mais os bairros tiverem serviços, as pessoas farão menos deslocamentos longos em seus automóveis", afirma o advogado Matheus Chetto, especialista em direito imobiliário.

Chetto identificou no PDDU 17 itens que considera novidades importantes, como o estudo do impacto de vizinhança (EIV), as zonas especiais de interesse social (Zeis), e a transformação urbana localizada (TUL), por meio da qual será possível limitar as dimensões de muros externos e aumentar o tamanho dos passeios, evitando que transeuntes percam totalmente a paisagem e sejam forçados a caminhar em espaços reduzidos. Como acontece em alguns bairros de Salvador, como o Horto Florestal.

"O PDDU incorporou o conceito de generosidade urbana", afirma o advogado Bernardo Chezzi, também especialista em direito imobiliário.

Adensamento

Carlos Henrique Passos, do Sinduscon-BA, avalia como positiva a mudança no CAB, que obriga as construtoras a maximizarem o uso do terreno em bairros que não estejam em áreas com estações de transporte de massa, mas faz uma ressalva: "Seria bom que houvesse um tempo de transição até que o metrô e o BRT estejam concluídos e operando de forma satisfatória", avalia Passos.

O presidente do Sinduscon considera ainda que o PDDU vai incentivar as "fachadas ativas", modelo de urbanismo que favorece a implantação de unidades comerciais no térreo. "Do ponto de vista urbanístico, é muito bom. É a retomada do padrão que há na Avenida Sete", considera.

Chetto, por sua vez, afirma que a nova legislação não é perfeita, mas traz "significativos avanços. "O advogado considera que a nova legislação favorece o desenvolvimento, mas ressalta que as coisas ainda vão depender da regulamentação de cada tema, o que vai acontecer com a votação da nova Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo (Louos), que deve acontecer nos próximos meses.

Um dos itens positivos, segundo o advogado, e que ainda depende de regulamentação, é a possibilidade de oferecer maior segurança jurídica para empresas estrangeiras interessadas em investir no mercado imobiliário da cidade.

"A análise de orientação prévia (AOP) não pode deixar margens para interpretações dúbias", afirma o advogado. "Já aconteceu de uma empresa internacional comprar o terreno, receber a autorização para construir, trazer o dinheiro do exterior, terminar a obra e, na hora de receber o habite-se, ouvir da prefeitura que a construção não preenchia todos os requisitos", afirma.

A AOP é o documento fornecido pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) que tem a finalidade de esclarecer ao interessado em empreender se é possível exercer a atividade pretendida naquela área.

O processo pode ser feito pelo site www.sucom.ba.gov.br, e, se o pedido for deferido, o site emite o documento de arrecadação municipal (DAM), para que seja iniciada a tramitação.

Por meio da TUL, será possível limitar as dimensões de muros externos

Contrapartidas sociais

Chetto considera que, embora possam ser feitas críticas, o PDDU implementou soluções importantes, como as contrapartidas sociais. "Eu enumeraria as zonas de proteção ambiental e um aspecto interessante, e a contrapartida social que os empreendimentos imobiliários, em algumas situações, terão que fornecer", diz.

O advogado considera que com o novo PDDU devem ocorrer melhorias de entorno de interesse público: escolas, posto de saúde e obras de pavimentação. "Há críticas de que a população poderia ter sido mais ouvida", diz o advogado.

O projeto da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos) foi entregue ao presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara (PSDB), pelo secretário municipal de Urbanismo, Sérgio Guanabara, no último dia 21 de junho, dando início à tramitação.

A previsão é que sejam realizadas entre quatro e cinco audiências públicas pela Câmara para debater o projeto, que vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ); Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Mais de 20 propostas de emenda não foram acatadas no PDDU por serem de competência da Louos e agora poderão ser debatidas.

O projeto da Louos foi apresentado aos vereadores na última segunda-feira, dia 4.

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB), líder da oposição, pediu que o projeto fosse devolvido ao Executivo, por ter chegado à Câmara antes de a lei do PDDU ser sancionada, no último dia 30. "A Louos faz referência ao PDDU, que ainda nem existia quando ela chegou à Câmara. Adequações precisam ser feitas", disse a vereadora na época ao jornal A TARDE.

O vereador Joceval Rodrigues (PPS), líder do governo, respondeu que não havia a menor possibilidade de o projeto voltar à prefeitura.

adblock ativo