PDDU vai incentivar bairros de serviços

Ainda hoje questionado na Justiça, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) segue seu cronograma de audiências públicas, como a da última quarta-feira, 6, no Teatro Solar Boa Vista, em Brotas. O desenvolvimento econômico da cidade é um dos objetivos centrais do texto que deve ser votado ainda este ano na Câmara Municipal, se não houver surpresas.

O documento prevê, ao longo dos próximos anos, o crescimento do mercado imobiliário na orla, Paralela, Liberdade, Cajazeiras e Cabula, além de outras áreas no entorno do metrô e das duas avenidas em construção que vão ligar Piatã e Patamares ao subúrbio.

Urbanistas envolvidos no processo e advogados especializados em direito imobiliário que acompanham as discussões em torno do PDDU consideram que o novo plano um instrumento para alavancar a economia soteropolitana. Com grande contribuição, é claro, da construção civil.

"O desafio mais importante refere-se à necessidade de diversificação da base econômica da cidade com a consequente geração de empregos, e isso só será possível com a implantação de um sistema de planejamento contínuo e eficiente, que trate o município em seu contexto regional", afirma a arquiteta e urbanista Lídia Santana, mestre em desenvolvimento regional e coordenadora da Comissão Técnica do Projeto do PDDU.

"O plano vai estimular o surgimento de dois novos centros de serviço, um em Águas Claras e outro na Paralela, explica Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão da prefeitura de Salvador, responsável pelo desenvolvimento do projeto.

Os novos centros de serviço serão estimulados pela prefeitura a reboque de intervenções viárias em andamento, como a expansão do metrô e a construção das linhas azul e vermelha, ligando a orla ao subúrbio. "Atualmente, o Centro Antigo e a região da Avenida Tancredo Neves atraem quase todo o tráfego da cidade", afirma. Estão previstos ainda pequenos centros de serviços nos bairros do Cabula, Cajazeiras e Liberdade.

"Não é um PDDU perfeito, mas deve estimular o crescimento econômico da cidade", avalia o advogado Ronierison Santos de Deus, especializado em direito imobiliário, que integra o grupo de estudos sobre o PDDU do Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI).

