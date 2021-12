Parque Shopping Bahia já tem 95% das obras concluídas

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, já possui 95% das obras concluídas e 81% de área bruta locável (ABL) já comercializada. Localizado na Estrada do Coco, o shopping faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável (ABL), que inclui ainda um power center com operações inéditas na Bahia e terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade, bem como o Centro Administrativo de Lauro de Freitas (Calf), já entregue à prefeitura.

Quando estiver em funcionamento, o Parque Shopping Bahia será um dos maiores shopping centers do estado e vai gerar aproximadamente 3,5 mil empregos diretos, dinamizando a economia local, criando emprego e renda para a região.

Entre as marcas já confirmadas estão o Pão de Açúcar, Renner, Preçolândia, Riachuelo, C&A, Kalunga, Le Biscuit, Centauro, Studio Z e Lojas Americanas, que integram as 18 lojas-âncora e megalojas do shopping. Outro destaque do mix de atrações são operações inéditas, como a Magic.

A rede Cinépolis também vai operar um complexo de cinemas que será referência no estado. No espaço haverá nove salas de cinema, sendo três salas vip, no mesmo padrão que foi eleito por três vezes consecutivas a melhor sala de cinema de São Paulo.

