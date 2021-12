Paixão por esporte chega à decoração

A prática de esportes, para além de um exercício físico, é um estilo de vida. Os seus seguidores, muitas vezes, incorporam o entusiasmo que sentem por variadas modalidades à decoração dos ambientes de suas casas ou escritórios.

Espaços com inspiração em esportes são pensados em torno de objetos com os quais o dono possui conexão emocional. Chuteiras e bolas antigas, medalhas ou a raquete de tênis usada na conquista do torneio podem ser dispostas, estrategicamente, no ambiente decorado.

"Estes elementos conferem personalidade quando exibidos em destaque'', afirmam as arquitetas Adriana Lorenzo e Adriana Varandas. Além da organização dos preciosos objetos, deve-se procurar dar uma nova função a outros elementos que não sejam tão estimados. ''Skates podem servir como prateleiras, raquetes viram espelhos e rodas de bicicletas se transformam até mesmo em uma escultura'', explicam.

As arquitetas foram responsáveis, em 2010, pelo 'quarto do adolescente' do apartamento decorado de um empreendimento residencial lançado na época. Para o espaço, criaram o conceito de um jovem apaixonado por tênis. Troféus foram dispostos em prateleiras, bolas de tênis viraram peças decorativas e imagens de um rapaz jogando foram emolduradas e posicionadas sobre a cama.

Praticante de futebol, vôlei e muay thai (arte marcial tailandesa), Nicolas Furtado, 16, demonstra desde pequeno interesse por diversos esportes. O adolescente teve contato com o futebol ainda nos primeiros anos de vida, "não saberia dizer com qual idade, sempre joguei bola"', e resolveu, com o estímulo do pai, que o introduziu aos gramados, transpor a paixão por atividades físicas ao seu espaço em casa.

Há dois anos, antes de se mudar para o atual apartamento, o adolescente solicitou ao arquiteto Wagner Paiva, que também é seu tio, um projeto para o novo quarto. O ambiente deveria ter como inspiração o universo esportivo, sendo concebido a partir da coleção de camisas de seleções ganhadoras da Copa do Mundo.

"Resolvi expor as peças, dando destaque à coleção. Além disso, procurei referências de práticas esportivas urbanas, como o skate, do qual ele é fã. O mapa de Londres na parede veio desta pesquisa", detalha o arquiteto sobre a referência à capital inglesa, famosa pela cultura esportiva de rua.

Quem deseja dar um ar esportivo à casa encontra em lojas esportivas, ou filiadas a times, uma grande variedade de objetos. "Possuímos quase mil produtos cadastrados, como bandeiras e canecas", afirma o proprietário da Casa do Tricolor - loja licenciada do Bahia no Shopping Paseo -, Alexandre Teixeira.

Atenção aos detalhes

Especialistas recomendam atenção à organização de medalhas, bolas e outros objetos. É preciso destacar cada elemento ao invés de embaralhá-lo em meio a uma bagunça que não segue nenhum critério de disposição.

"Quando as peças são muito coloridas, o restante da decoração deve ser mais sóbria, sem cores fortes, para que elas possam se destacar. Também levamos em consideração a quantidade de objetos expostos. O excesso, neste caso, passa uma ideia de bagunça, de desorganização", concluem as arquitetas Adriana Lorenzo e Adriana Varandas.

adblock ativo