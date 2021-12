Ofertas vão de ITIV grátis a descontos

As ofertas para quem vai comprar no feirão variam de ITIV grátis a descontos. Mas não é somente as construtoras que oferecem vantagens para vender seus produtos. Alguns corretores bancam do próprio bolso a compra de brindes para incrementar os negócios.

A depender do imóvel em questão, a corretora de imóveis Joseana Lopes oferece ao cliente um aparelho condicionador do modelo split, que custa em torno de R$ 1 mil. Brinde caro? Não quando o apartamento, durante o evento, custa R$ 299 mil, como é o caso de um três quartos no Aquarela Imbuí, da Queiroz Galvão.

Além de um desconto em dinheiro, a empresa oferece um aparelho televisor de 50 polegadas para quem comprar o imóvel. E Joseane, por sua vez, oferece o próprio brinde, uma técnica que aprendeu em 2010, quando começou a trabalhar no setor.

“Não é que o cliente vai comprar o imóvel porque a gente oferece um eletrodoméstico, mas isso ajuda a construir uma relação com o cliente. Eu busco ter um diferencial ”, explica Joseana.

A MRV, por sua vez, está oferecendo gratuidade no ITIV para quem comprar um imóvel nos lançamentos que a empresa está fazendo em Camaçari e em Lauro de Freitas. Além disso, a empresa está oferecendo outra facilidade. “Estamos dividindo a entrada em até 60 meses”, afirma o gestor de vendas da MRV para a Bahia e Sergipe, Luís Felipe Monteiro.

Duo Hortênsias, da Gráfico Empreendimentos: desconto de R$ 800 na compra durante evento (Foto: Gráfico Empreendimentos / Divulgação)

Melhor expectativa

Para a Tenda, a expectativa quanto ao feirão é “a melhor possível”. “É o evento imobiliário mais importante do ano, onde as condições para aquisição da casa própria ficam atrativas para o mercado consumidor”, diz Rodrigo Issa, diretor da Tenda no Nordeste.

“A Tenda vem com força total oferecendo uma gama de excelentes produtos, espalhados em várias regiões de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas”, afirmou Issa.

O presidente da Gráfico Empreendimentos, Carlos Henrique Passos, também declara-se otimista com as chances de venda no feirão. “A Caixa tem um apelo muito forte e estamos acreditando em um movimento maior desta vez”, declarou. A empresa está oferecendo um desconto de R$ 800 na compra de uma unidade do Duo Hortênsias, no município de Camaçari, cujo valor da unidade varia de R$ 110 a R$ 122 mil.

Também otimista, Cláudio Cunha, da Brasil Brokers, marca presença no evento. “Estamos trabalhando 12 empreendimentos durante o feirão”, afirmou Cunha.

