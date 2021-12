“O BIM é uma tecnologia que pode ser aplicada em todas as edificações”

Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com mestrado e doutorado em ciências da computação em IIT (Illinois Institute of Technology), Raul Nobre Martins é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-BA). Nesta instituição, ele ensinou estrutura de dados e algoritmos e recebeu os prêmios Distinguished International Student Award e o Stryker Award. Um dos projetos em que está envolvido é um curso de BIM (Building Information Modelling) para profissionais da construção civil em outubro. Em entrevista ao A TARDE, ele explica as diferenças entre essa tecnologia e os projetos em 3D e fala sobre a atual expansão do uso dessa ferramenta no estado.

O que é exatamente o conceito BIM e no que ele difere do 3D?

O 3D é um recurso de tecnologia que facilita a visualização em volume, externo ou interior, semelhante ao que se fazia com perspectivas ou maquetes. Atualmente há várias opções no computador que facilitam o trabalho, em especial a maquete eletrônica que pode gerar variações de pontos de vista. O BIM é uma tecnologia muito mais robusta, complexa e integrada de todos os seus componentes. É um modelo virtual de todo o seu composto para formar o edifício. A partir da montagem, feita pelo profissional responsável no computador, determinando e selecionando cada um de seus sistemas de construção, extraem-se em decorrência de sua organização os documentos necessários para o canteiro: plantas, vistas, cortes, listagem de componentes a serem comprados, visualizações técnicas, visualizações artísticas, todos os necessários que fazem os desenhos a serem enviados. É possível, inclusive, se utilizar no próprio canteiro não só a visualização dos desenhos como também acessar o próprio modelo BIM com um detalhe maior que se prefere. O BIM só existe por ter internamente um sistema robusto centralizado de um banco de dados que integra todos os seus componentes. O 3D é muito mais simples em sua estrutura além de sua maior simplicidade e utilidade técnica.

Em que áreas o BIM pode ser aplicado?

O BIM pode ser aplicado em todas as edificações. Pode ser aplicado tanto em residência individual como em edifícios com mais de vinte pavimentos, escolas, hospitais ou plantas industriais. A diferença do porte implica a necessidade de computação com mais ferramenta de hardware. O BIM é útil também na manutenção da organização do ciclo útil, de décadas, da edificação. Para o construtor traz uma economia, porque o BIM possibilita descobrir mais cedo uma possível inconsistência ou solução inadequada que muitas vezes só se vê às vésperas de implementar a etapa do canteiro de obra.

Em termos de custos e produtividade, qual o percentual médio de ganho em uma obra projetada através do BIM em relação aos projetos tradicionais?

Principalmente no Brasil, a implementação está ainda no início. Acompanhei de perto, durante quinze dias, o desenvolvimento da computação, tendo trabalhado em vários escritórios nos Estados Unidos, e me parece a mesma sequência deste outro ciclo: inicialmente é necessário muito investimento de custo e horas dos profissionais, chega-se a um menor custo, porém desenvolvendo e adquirindo mais recursos técnicos e finalmente com o objetivo de aumentar a capacidade técnica e também uma redução de custo.

O senhor está preparando para os próximos meses um seminário sobre o assunto, e o CAU realiza agora, em conjunto com o Crea, um evento similar (Seminário Estadual de BIM, no Senai Cimatec, dia 30 de agosto). Como estão a disseminação dessa tecnologia na Bahia e a demanda por informação?

O evento desta semana foi semelhante a outros nacionais. O que nós do CAU-BA faremos em outubro é bastante diferente. Nós não estamos nos concentrando em pesquisadores de BIM. Eu já percebi que há um público que muitas vezes não consegue apreender exatamente o que é o BIM. Os nossos cursos se focam em aspectos claros para que todos os participantes saibam, em poucas horas, exatamente o que é o BIM, diferente de 3D ou de CAD; haverá palestras de arquitetos e urbanistas daqui da Bahia que apresentarão as suas trajetórias do BIM e que apresentarão a tecnologia disponível e a visão do futuro, e também a utilização da tecnologia em projetos públicos; todos os participantes perceberão que agora se torna possível investir na ferramenta. O momento do BIM é agora.

Quais são as vantagens da adoção desse conceito?

O profissional tem um controle muito melhor da qualidade técnica de seu projeto. Dá para investigar e apresentar variações de seu projeto com rapidez e os necessários desenhos em decorrência da estruturação do BIM. Se mais de um profissional estiver trabalhando no projeto, há uma integração precisa da participação de todos esses profissionais. Pode-se analisar uma série de aspectos no futuro edifício como área, inter-relacionamento, listagem de materiais, orçamento e apresentação de imagens visuais dos pontos de vista necessários para apresentar o seu projeto.

adblock ativo