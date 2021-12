Novos imóveis valorizam a Avenida Contorno

Um dos principais cartões-postais da cidade, a avenida Contorno é uma das apostas do momento do mercado imobiliário. A Contorno tem visão privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos e está próxima a ícones como o Museu de Arte Moderna (MAM), o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda. O lançamento de alguns residenciais, nos últimos anos, começaram a dar uma nova cara ao lugar. Entregue em 2007, o Porto Trapiche Residence - considerado o primeiro "loft sobre o mar" do país - inaugurou o processo de expansão imobiliária da Contorno.

Com 89 unidades (de um e dois quartos), o empreendimento conta com píer de atracação, restaurante, fitness center, sauna, pista de cooper, piscina e sala de conferência. "Coladinho" no Porto Trapiche, também (literalmente) sobre o mar, o Residencial Adelaide - projeto de pouco mais de R$ 30 milhões - acabou de ser entregue.

Considerado de altíssimo padrão, o empreendimento possui apenas 20 apartamentos (variando entre 300 e 800 m²) e tem o valor do metro quadrado avaliado em R$ 7,9 mil. Ou seja: unidades custando entre R$ 2,4 milhões e R$ 6,3 milhões.

O condomínio possui atracadouro privativo, guarita blindada, piscina com borda infinita e duas raias. Além de academia de ginástica, lounge para festas, brinquedoteca, SPA, cinema e deck com acesso ao mar.

Nova moradora - Com mudança prevista para o fim do mês, a designer de interiores Andrea Velame deve ser a primeira nova moradora do Adelaide. Para ela, o privilégio do lugar é exatamente poder "morar com vista para o Forte São Marcelo, o (Mercado) Modelo, o Elevador (Lacerda), a Marinha (2º Distrito Naval) e a parte antiga da cidade".

"O projeto de decoração ficou por conta da minha filha, Nathália (Velame). Um trabalho contemporâneo, sem ostentações, que busca a qualidade de vida e prioriza o bem-estar. As cores predominantes são cinza, preto e rosa", afirma Andrea.

Condições de crescer - Para o presidente da Associação Baiana das Administradoras de Imóveis e Condomínios (Abai), Manoel da Silva Teixeira Neto, a avenida Contorno "tem condições de crescer ainda mais". "Mas os terrenos são caros, com capacidade produtiva pequena. E empreendimento de porte maior requer espaço. Mas vai crescer. Aquela região é um sonho, pura poesia", diz.

Previsto para ficar pronto no final do ano, o Cloc Marina Residence possui 136 unidades (a partir de R$ 400 mil) das quais 72 (53%) já foram comercializadas, segundo a gerente de incorporação da Nova Dimensão, Fabiane Vivas.

Localizado na parte alta da avenida, todos os imóveis do empreendimento são de um quarto, mas com diferentes plantas. A infraestrutura de lazer conta com equipamentos como quadra de squash, piscina com borda infinita e restaurante. De acordo com Fabiane, a Nova Dimensão "apostou na valorização da região, que, apesar de ser uma das mais lindas da cidade, tem pouca oferta de imóveis novos". "A localização é um diferencial, pois, além da vista permanente para o mar, é muito próxima de toda uma estrutura de comércio e serviço".

Ainda de acordo ela, o público do empreendimento se mostrou "diversificado": "Vai desde baianos que querem um local onde possa receber hóspedes, até investidores de outros estados e países que, por razões pessoais ou profissionais, costumam frequentar a cidade".

adblock ativo