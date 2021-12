Nova coleção dos irmãos Campana chega a Salvador

Madeiras descartadas em obras de construção aliadas a um toque de sofisticação deram origem às peças da coleção Assimétrica. Assinada pelos irmãos Fernando e Humberto Campana, em parceria com a Tok&Stok, a nova coleção acaba de chegar à capital baiana.

O design singular das peças, que podem até causar uma sensação de estranhamento no primeiro momento, reafirmam o objetivo da dupla: transformar materiais simples em grandes peças nobres.

Já o nome da coleção faz jus a cada peça. O conjunto de móveis com planos verticais e horizontais se tocam para formar uma série funcional e prática de mesas, cadeiras, bancos, banquinhos, aparador e escrivaninhas.

Quando os Campana pensaram na coleção, eles se inspiraram no canteiro de obras. “A ideia era falar sobre os móveis que os pedreiros fazem durante a construção de uma casa. Nessa coleção, as peças possuem uma clara sofisticação, mas elas também conseguem fazer uma referência a essa necessidade emergencial da obra”, conta o design Fernando.

Com a paleta de cores em tom verde, preto, cinza, bege e branco, a coleção permite que o consumidor tenha maior poder de escolha. Os tons escolhidos são inspirados na mata atlântica e as peças podem ser customizadas em duas cores.

Além disso, os móveis, que também estão em MDF, painel de fibras de madeira, são montáveis e fáceis de executar. “A possibilidade de desmonte surgiu junto com a ideia que tivemos com a Tok&Stok”, completa o design.

Projeto em parceria

Com a missão de elaborar peças com preço inferior sem perder a qualidade dos produtos Campana, Humberto fez duas viagens ao parque fabril da empresa Tok&Stok , no município de São Bento do Sul, em Santa Catarina.

O material usado nas peças que a dupla criou veio da ONG Refettorio Gastromotiva, que atua em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“A ideia era pensar naqueles móveis improvisados, sem design algum. Foi com isso que eu comecei a encaixar as partes das peças da escrivaninha ”, comenta o designer Humberto.

Reconhecidos internacionalmente pelos trabalhos com design, os irmãos Campana conseguem transformar objetos do cotidiano em peças de caráter artístico. Além de utilizar uma linguagem única, a dupla ousa na criatividade e na inovação.

Mais acessíveis

Quando comparadas às peças que os designers assinam no Brasil e em diversas regiões do mundo, com móveis que custam em média R$ 30 mil, a nova coleção possui preços visivelmente acessíveis.

Os móveis, que estão disponíveis na loja Tok&Stok, na Avenida Tancredo Neves e no shopping Barra, estão a partir de R$ 330.

A Assimétrica surge com a proposta de democratizar o acesso às peças que são feitas pelos irmãos. Eles contam que sempre quiseram fazer uma coleção com essa proposta. Já houve até uma tentativa, mas não houve êxito. “Essa coleção está sendo bem recebida”, conta Fernando.

Para dar conta disso, os Campana se atentaram em deixar as peças com preços em conta durante todo o processo de criação e desenvolvimento da coleção.

Mais informações sobre a Assimétrica no site da loja da Tok&Stok www.tokstok.com.br/campanas.

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo