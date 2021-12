Noções de marcenaria estimulam adeptos do faça você mesmo

No começo do ano, a técnica de edificações Valéria Silva, 40, começou a projetar os móveis do quarto e da cozinha do apartamento onde mora. Quando adolescente, observar as reformas que o irmão Marivaldo realizava na mobília da antiga casa, mesmo sem elevados conhecimentos em marcenaria, serviu de estímulo para aderir à cultura do faça você mesmo, que estimula as pessoas a efetuarem reparos e construções de objetos sozinhas.

“Assim que meu irmão ganhava um brinquedo, ele o desmontava só para construir do zero. Por essas atitudes, ele é a minha inspiração para fazer as coisas e gostar de assuntos relacionados com a arquitetura”, conta Valéria.

Da vontade de montar móveis por conta própria, Valéria começou a procurar pela cidade cursos voltados para pessoas que anseiam o mesmo e precisam de conhecimentos sobre equipamentos e materiais utilizados. Momento em que soube, pelo seu irmão, de uma formação voltada para quem tinha a marcenaria como hobby.

Após realizar a inscrição no curso de Marcenaria Hobby do Senai, as idas e vindas pelas ruas do Bonfim, rota para a unidade de ensino dos Dendezeiros, passaram a fazer parte da sua rotina. Com equipamentos de segurança e apostilas didáticas em mãos, Valéria construiu junto com os colegas o seu primeiro móvel, um armário de madeira.

“Para quem vai manusear máquinas de corte, além de outros dispositivos que envolvem o trabalho com o MDF, material usado no armário, é interessante ter algumas instruções de segurança e uso. Com essas noções básicas, a pessoa fica praticamente livre para criar o que quiser”, diz a técnica.

Assim como o caso de Valéria, o professor Marlon Chagas, do curso de Marcenaria Hobby do Senai, acredita que a vontade e o gosto das pessoas em produzir objetos por conta própria começam no ambiente de casa, junto de familiares e amigos.

“Na maioria dos casos, tudo começa com o costume de trocar uma lâmpada ou fazer pequenas reformas nos objetos de casa. Daí surge a necessidade de conseguir realizar atualizações nos móveis ou até a construção do zero. Por isso, cerca de 30% dos alunos de uma mesma turma retornam para adquirir mais conhecimentos de marcenaria”, explica Chagas.

Para o professor, apesar da difusão de vídeos tutoriais na web, quando se trata da construção de elementos que fazem parte da mobília da casa, é preciso ter conhecimentos básicos de marcenaria. Além disso, a pessoa precisa saber os materiais que serão escolhidos para a confecção dos móveis.

Cultura na web

Através de vídeos em redes sociais da internet, arquitetos integrados à cultura do faça você mesmo publicam o passo a passo para a construção de diferentes móveis. Com materiais e equipamentos que podem ser encontrados com facilidade em madeireiras e lojas de materiais de construção, eles buscam apresentar seus trabalhos e estimular as pessoas ao hábito de colocar a mão na massa.

No YouTube, a arquiteta paulista Rebeca Côrtes encontrou o ambiente ideal para a publicação e compartilhamento das reformas e montagem de móveis que faz para a sua casa. Atualmente, seu canal de nome Rebeca Salvador DIY tem mais de 50 mil inscritos.

“Em abril de 2016, comecei a publicar no canal vídeos das tarefas de reparo e construção de móveis que fazia. Com o passar do tempo, percebi que existia toda uma comunidade online que gostava de saber como tudo era feito, quais materiais usei”, conta Rebeca.

Segundo a arquiteta, desde o primeiro vídeo disponibilizado no canal, existiu a preocupação com a execução segura do trabalho com os móveis. Em alguns projetos, ela chega a utilizar equipamentos como luvas, óculos de proteção e capacete.

O que você pode fazer na casa

Montagem - Montar, reformar e pintar móveis por conta própria está liberado, desde que a pessoa se sinta segura para isso

Troca - A troca do papel de parede pode ser mais fácil do que se imagina. Existem opções de papéis no mercado desenvolvidas para ser instaladas por qualquer pessoa, como os adesivados

Pintura - Pintar a parede pode ser uma atividade simples de fazer, no entanto há o risco de o resultado não ser como o esperado, devido à falta de técnica

Instalação - Trocas de lâmpadas e luminárias são instalações simples, o importante é não ter contato com fiações

Fixação - Fixar cortinas é outra atividade simples, basta apenas ficar atento com a altura adequada para a janela, assim não vai sobrar nem faltar cobertura

