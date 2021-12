Mulheres buscam independência nos reparos domésticos

A saída da casa dos pais, há dois anos, fez a enfermeira Nina Vieira, de 28 anos, superar o medo de realizar pequenas manutenções residenciais. No apartamento onde mora com o namorado, em Brotas, ela realiza reparos hidráulicos e elétricos, com técnicas aprendidas em cursos de manutenção voltados apenas para as mulheres.

O aprendizado obtido nos cursos, organizados por empresas que oferecem serviços de reparos para o público feminino, gerou a autonomia necessária para a enfermeira executar trabalhos, como a instalação e troca de sifões, tomadas, interruptores.

“Desenvolver habilidades para a resolução de problemas de manutenção da casa trouxe independência. Quando morava com o meu pai, ele era o responsável pelos reparos do espaço. Com a mudança de casa, encarei o desafio de realizar tarefas como trocar o sifão da pia, algo que parecia ser complexo, mas que notei ser fácil”, conta Nina.

No último curso de manutenção, realizado em maio, Nina recebeu instruções das profissionais da Entre Minas, empresa que presta serviços de reparo residencial e decoração para as mulheres. No decorrer das aulas, a enfermeira precisou manusear uma furadeira, equipamento que ainda tem medo de usar nos consertos domésticos.

“A ideia dos cursos é ensinar e tirar o medo que muitas mulheres sentem de realizar manutenções. Este medo é fruto de uma construção social que fica cada vez mais ultrapassada, fundada no princípio de que existem atividades que só podem ser feitas pelos homens”, explica May Barros, proprietária da Entre Minas.

A empresária destaca que a desconstrução do bicho de sete cabeças que envolve o reparo residencial começa pela realização de rodas de conversas, feitas antes da parte prática do curso de manutenção da Entre Minas. O momento serve para debater assuntos como a importância da independência feminina nas atividades de consertos domésticos e os cuidados de segurança, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

“As manutenções que são aprendidas nos cursos são simples, mas isso não retira a importância de usar alguns equipamentos de segurança, como as luvas, na hora de fazer reparos com equipamentos como furadeiras e parafusadeiras”, diz May.

Cuidados na contratação

Para quem vai contratar o serviço de manutenção residencial, o presidente do Sindicato da Habitação da Bahia (Secovi-BA), Kelsor Fernandes, recomenda a realização prévia do orçamento e a pesquisa do histórico da empresa que será responsável pelo conserto.

“Tire mais de um orçamento financeiro e faça uma média de preços. Procure o máximo de informação da empresa, onde atua, como realiza os serviços, tempo de execução dos trabalhos”, explica Fernandes.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

