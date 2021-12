MRV abre seleção de programa de estágio

MRV abre inscrições para seu programa de estágio Jovens Talentos, em que podem participar estudantes de engenharia civil nas mais de 155 cidades onde a construtora atua. Podem se inscrever até o dia 15 de setembro pelo link www.mrv.com.br/programadeestagio. O processo de seleção é composto por cinco etapas, que são: inscrição e prova de raciocínio lógico, game online individual, game online em grupo, dinâmica online e entrevistas presencial e online. Os jovens selecionados irão participar de um programa que prevê o fomento ao conhecimento técnico, o protagonismo e a visão sistêmica do negócio, alinhados com os valores e propósito da MRV. Divulgado no início deste ano, o Ranking de Empregadores Mais Atraentes, desenvolvido pela consultoria internacional Universum, apontou a MRV como a segunda empresa mais lembradas pelos universitários de engenharia do país.

adblock ativo