Móveis, cores e texturas diferenciadas dão estilo à casa

O lar é repleto de histórias pessoais, referências e recordações. A escolha de posição de cada móvel, das cores das paredes e dos objetos da decoração pode dizer muito sobre a identidade do proprietário da casa. Por isso, é natural que as pessoas desejem dar personalidade a própria casa, mas o medo do diferente ainda pesa muito na hora de montar o espaço.

Para dar identidade ao ambiente é necessário ter honestidade. É o que recomenda o arquiteto Edilson Campelo. De acordo com o arquiteto, o ideal é analisar as próprias referências para espelhar na casa. “É necessário olhar para dentro de si e utilizar as reminiscências”, completa Campelo.

Na hora de personalizar o ambiente, dá para utilizar móveis antigos, cores e texturas diferentes. O chamado design afetivo, aproveitamento de objetos que fizeram parte da própria história, é um caminho para quem deseja dar um novo astral à casa. “A gente tenta trazer essas peças, objetos de viagens e fotos”, explica a arquiteta Gabriela Amaral.

Na decoração, as fotos vão servir para contar a histórias dos moradores e para recordar fatos importantes. A arquiteta Rebecca de Gonzaga sugere que elas fiquem no ambiente mais íntimo da casa. Para a área externa, Rebecca opta pelos quadros. “Ou até mesmo fotografias que não sejam tão pessoais, como de paisagens”, recomenda.

Campelo também adere à mesma ideia. “Uma boa dica para as fotos é aproveitar fotografias de viagens dos proprietários e emoldurá-las”, recomenda.

As cores sempre devem ser utilizadas, mas com harmonia. “As cores trazem muitas simbologias e as pessoas podem e devem se apropriar disso do modo que preferirem acreditar”, diz o arquiteto. Campelo diz que gosta de aproveitar tendências e buscar composições de cores análogas ou contrastantes. “Variando caso a caso, mas buscando sempre a harmonia do resultado”, completa o arquiteto.

A cor consegue dar vida aos ambientes. Por conta disso, a arquiteta Gabriela opta por tons que se baseiam na personalidade do cliente. Ela prefere utilizar fundos com bases neutras e abusar nas cores dos elementos.

Intuição e flexibilidade

Outro elemento importante na personalização da casa é a intuição. O morador pode ter inúmeros móveis ou diversas cores para aplicar no ambiente, mas é necessário seguir as próprias vontades para dar identidade à casa. É um momento para arriscar e pôr diferentes tipos de ideia em prática.

“Dar personalidade é ter coisas que você goste e que te façam bem, é se sentir confortável dentro da sua própria casa”, explica Rebecca.

A flexibilidade também é um elemento essencial para quem deseja colocar mais identidade no ambiente. O morador deve estar aberto às mudanças e ser flexível para escutar sugestões de profissionais da área. Pois, nesse momento, é importante ter bom senso.

Coloque a sua identidade na casa

Cores - Abuse dos tons. As cores sempre conseguem ajudar a imprimir a personalidade do morador

Móveis - Pode usar a criatividade. Reciclar móveis antigos e fazer reformas. Essas são opções para quem deseja dar um novo astral ao ambiente

Luz - A iluminação também é um elemento importante para personalizar a casa. A luz da casa pode transmitir a energia do habitante

Reflexão e tempo - É ideal que o morador saiba o que quer, pois a reforma de uma casa pode custar muito caro. Por isso, é importante contratar profissionais da área para fazer o serviço

