Móveis adequados deixam espaços mais confortáveis para os pequenos

Planejar o quarto para os pequenos é um dos momentos empolgantes para os pais. Mas montar um quarto para uma criança vai além da decoração. A ergonomia deve ser um dos pontos que merecem bastante atenção quando o assunto é mobiliário infantil.

A partir dessa preocupação e com dificuldade de encontrar no mercado produtos que atendessem às necessidades, o casal de arquitetos Karina Schrappe e Eduardo Sucre, quando esperava o primeiro filho, pensou em desenvolver móveis criativos, ergonômicos e sustentáveis para que a criança crescesse junto com ele. "Não encontrava um produto nacional, com design bonito e que não destoasse da casa, a maioria das coisas era feita de plástico", conta Karina. Os móveis de madeira têm a preocupação com a ergonomia e são criados a partir do ponto de vista da criança, para que ela tenha conforto e autonomia.

A ideia surgiu de forma despretensiosa, os arquitetos só queriam que os filhos tivessem um produto com aquelas características; mas com o crescimento do filho, foram desenvolvendo mais produtos, e as pessoas que visitavam a nossa casa gostavam bastante. Depois do segundo filho, a ideia evoluiu para uma marca com esses conceitos.

A arquiteta Camila Mariana, do escritório Haifatto, explica que o mobiliário adequado evita que a criança sofra acidentes, como queda, sem contar nos problemas de postura que podem afetar a saúde dos pequenos. "Existem variações em relação às proporções, mas em geral há um padrão para a criança de até 5 anos e depois vai mudando conforme o crescimento da criança", diz. Ela observa que uma bancada de adulto mede 75 cm, já para uma criança de 3 ou 4 anos, é no máximo 50 cm. "É importante para ela subir e descer sozinha em segurança, por isso tem que ser proporcional".

Feito para durar

Outro ponto de atenção do casal foi em relação ao tempo de uso daquele móvel. A cadeirinha, por exemplo, é bem baixinha e pode ser usada por crianças de seis meses até os 8 anos de idade. Isso porque eles desenvolveram também pezinhos que encaixam na cadeira e mesa, e conforme a criança vai crescendo, acompanha o seu tamanho.

"Ela é bem baixinha, e com um 1 ano a criança consegue apoiar os pés no chão, as costas ficam apoiadas no encosto, que é curvo e acompanha a anatomia e ela está apoiada na mesa na altura correta para brincar. Tudo é ergonomicamente pensado para ela", explica Karina.

O moisés – espécie de cestinha em que o bebê fica deitado nos primeiros meses de vida – foi pensado para virar um sofazinho e continuar sendo usado pela criança. "Isso também faz parte do conceito do mobiliário, que ele tenha uma vida útil prolongada e continue na vida da criança em etapas diferentes.

Além disso, a Noos também se preocupa com a sustentabilidade e oferece produtos com matéria-prima renovável, biodegradável e atóxica.

