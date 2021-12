Montagem de móveis é quarto serviço mais procurado na internet

A rotina de trabalho do montador de móveis George Rodrigues é determinada pelas mensagens de solicitações de serviços que recebe por sites, aplicativos e redes sociais. A busca por orçamentos justos e prestadores de serviços de qualidade são os principais fatores da procura por montadores no espaço online.

O trabalho de montagem de móveis prestado por George foi o quarto mais contratado online no Brasil em 2017, atrás apenas de pedreiro, eletricista e serviços de carreto, segundo levantamento realizado pela plataforma de contratação de serviços GetNinjas, divulgado este mês.

"Faço a divulgação do meu trabalho em aplicativos de consulta de serviços em Salvador e região metropolitana, zona onde atuo. A maioria apresenta um espaço reservado para o feedback dos clientes sobre a execução da montagem do móvel, acredito que isso traz segurança para as pessoas que pretendem contratar os profissionais da área", diz George.

As informações ajudam profissionais e clientes, pois ficam atualizados As informações ajudam profissionais e clientes, pois ficam atualizados

Consulta de preços

O montador destaca que os móveis mais procurados para o serviço de montagem são os guarda-roupas, painéis de televisores e racks. O preço do serviço de George, divulgado nos aplicativos online, varia de acordo com o tipo e tamanho da peça que será armada. A instalação de um guarda-roupa adulto em MDF fica de R$ 120 a R$ 150.

"É interessante notar que, além do feedback de comentários, como "tal profissional fez um trabalho bacana!", presentes nas caixas de mensagens, os usuários das ferramentas de contratação de serviços conseguem comparar os preços cobrados pelos montadores disponíveis na sua região", conta o montador.

No momento de planejar uma reforma de mobília ou mudança de casa, a procura por orçamentos justos é o principal objetivo das pessoas que procuram contratar por meio do ambiente online.

As plataformas que servem como auxílio para quem está à procura de orçamento para montagem da mobília da casa oferecem guias de preços. Os valores mudam de acordo com a região e tipo de móvel, mas, segundo a GetNinjas, com menos de R$ 350 é possível realizar a montagem completa dos móveis do quarto.

"O ambiente online trouxe uma nova característica para o processo de contração dos serviços de montagem de móveis. Como os profissionais passam a realizar mais serviços no mesmo dia, passam a cobrar valores menores", explica Eduardo L'Hotellier, diretor-executivo e fundador da GetNinjas.

O diretor afirma que a expansão dos serviços de contratação online de montagem de móveis, feitas principalmente por meio de sites e aplicativos, faz com que clientes e profissionais possam ter acesso a diferentes conteúdos do segmento imobiliário.

"Tomando como exemplo a GetNinjas, existe a necessidade e vontade de apresentar pesquisas e dados sobre o mercado de montagem de móveis. As informações ajudam profissionais e clientes, pois ficam atualizados em questões como o preço de serviço praticado na sua cidade", diz L'Hotellier.

Intermédio profissional

No escritório da SJ Arquitetos, na Pituba, os arquitetos Sabine Rosas e Junior Ornellas ficam responsáveis por intermediar a relação dos clientes com os profissionais responsáveis pela montagem dos móveis.

"A opção pela escolha de um escritório de arquitetura visa trazer a qualidade do serviço de montagem de móveis sem a preocupação com o processo de contratação do profissional. O escritório fica responsável por contratar e se relacionar com os profissionais de armação da mobília dos cômodos da casa", afirma Sabine.

Sabine explica que a parte de montagem dos móveis fica na responsabilidade de profissionais e empresas parceiras do escritório. Sites e redes sociais auxiliam no processo de comunicação e contratação dos serviços.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo