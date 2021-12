Metade dos imóveis à venda no feirão custa até R$ 150 mil

Mais de metade dos cerca de cinco mil imóveis novos à venda na 11ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria custa até R$ 150 mil. O evento, que acontece até este domingo, 14, mudou de endereço, do Centro de Convenções, no Stiep, para o Parque de Exposição, na Avenida Paralela.

E este ano foca no financiamento de imóveis de até R$ 170 mil, limite máximo para os financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida e de outras operações com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

"O parque é um local com uma oferta maior de transporte público e com uma localização mais acessível", comenta Adelson Prata, coordenador do feirão e gerente regional de PJ e construção civil da Caixa na Bahia, referindo-se à proximidade do local com os outros dois municípios da região metropolitana de Salvador com mais ofertas de imóveis: Camaçari e Lauro de Freitas.

"O mercado não está desesperado. Estamos hoje com 5.700 imóveis entre prontos para a venda e em produção. Ou seja, dentro da média anual. Mas, claro, o feirão é sempre uma boa oportunidade de venda, inclusive nesta faixa de preço ligada ao Minha Casa, Minha Vida", afirma Luciano Muricy, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA).

O chamado primeiro imóvel com custo de até R$ 170 mil tem leque maior de facilidade para financiamento, como uma melhor taxa de juros. O uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para abater parte do financiamento vale também para os chamados pró-cotistas, funcionários municipais, estaduais ou federais que têm conta de FGTS ativa. E para todo mundo valem também dois outros critérios: não ter renda acima de R$ 2,2 mil nem financiamento ativo na Caixa.

Busca pela casa

É o caso da instrutora pedagógica Almerinda Marques e do inspetor de cursos Jeová Oliveira. Com a carta de crédito recém-saída de impressora numa das baias de negociação da Caixa Econômica, eles seguiam em direção aos corredores, à cata de um apartamento de dois quartos em Salvador ou em Lauro de Freitas. "Nossa filha de 4 anos precisa de espaço, e nós também", explica Almerinda. Hoje em dia eles moram em um quarto e sala.

O primeiro dia também é um dia de consultas e pesquisas. O casal Flávio e Simone Gomes estava neste clima de pesquisa, ouvindo propostas. "A gente conseguiu juntar uma boa reserva, então estamos de olho em algo por volta de R$ 220 mil", explica Flávio.

E, claro, o evento também oferece imóveis para outras faixas de renda e poder aquisitivo - sem as facilidades de financiamentos de menor valor -, mas sempre com a rapidez no fechamento do negócio que a estrutura do feirão proporciona.

Essa facilidade pode inclusive, ser uma armadilha para quem não pondera. Adelson aconselha escolher um imóvel que realmente caiba no seu bolso. "Não junte renda com alguém que não vá efetivamente fazer parte do grupo familiar morador do imóvel. Agir assim é risco, porque você pode se endividar", alerta o coordenador.

Para o economista e especialista em finanças Edísio Freire, o conselho coincide com o momento econômico, de retração na oferta de crédito. "Viemos de um período com uma oferta de crédito feita de forma descontrolada e chegamos a um momento com um nível de endividamento muito alto e com as pessoas sem ter como pagar", diz.

"O contexto do feirão também favorece muito o contato entre corretores e clientes. Gente que, mesmo saindo daqui indecisa e vai pensar nas possibilidades com mais calma, deixa seu telefone e fica com o nosso", explica a corretora Regina Barros, acrescentando que a expectativa é vender agora e, também, quem sabe, depois.

Feirão Caixa da Casa Própria. Nesta sábado, das 10h às 19h. Domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita

