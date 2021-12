Mesa da ceia segue tendência da decoração natalina da casa

Série 3/3 Série 3/3

Após a decoração da casa para a chegada do Natal vem a preocupação com a mesa da ceia. Para quem vai receber parentes e amigos em casa, é interessante criar uma mesa de jantar que siga o tema da decoração do resto da casa.

Enfeites antigos, laços e fitas, velas, glitter, flores e galhos podem ser utilizados para compor a decoração, que pede cuidados no planejamento. No caso da mesa, que já vai receber pratos, talheres, travessas e taças, é importante cuidar para não haver exageros e poluição visual.

Luciene Belfort, dona da loja de artigos de decoração Belfort Gift, recomenda que antes de começar a planejar se tire tudo do armário: “Esta é a hora de pegar as pratas, cristais, louças e faqueiros que estão guardados. Tem muito objeto bacana que não é usado pela família no dia a dia”, conta.

Seguindo a tendência de transparência que tem estado em alta na decoração, essa pode ser uma boa hora para usar os cristais que estão guardados. Os objetos podem receber enfeites em seu interior e oferecem a possibilidade de brincar mais com outros elementos da decoração.

“Minha dica é tentar aproveitar a louça que se usa o ano todo com toques natalinos. Não é preciso comprar grandes objetos temáticos”, sugere a influenciadora digital Juliana Bacelar, do Instagram Print e Personalize. Para ela, um bom modo de começar a planejar a decoração é construí-la em torno de objetos específicos. “Gosto de focar em um elemento que quero usar, como um jogo americano estampado, e planejar tudo em torno dele”, conta Juliana.

Uma toalha branca também oferece uma boa base para exercitar a criatividade. “Para não ficar carregado demais, pode se usar um prato estampado com o restante liso, seguindo as cores da estampa”, sugere a decoradora Consolata Coelho, que usou a técnica em uma mesa de Natal para a loja AD Design.

Consolata Coelho aposta em um prato colorido como base e usa o restante dos objetos lisos

Toque de natureza

Outra ideia trazida pela decoradora na produção foi o uso de um tema tropical, contrariando o tradicional inverno nevado do hemisfério norte. Assim, enfeites com frutas tropicais, encontrados durante todo o ano, podem ser usados.

Outra ideia é usar frutas in natura na decoração. O designer de interiores Marcos Rolim, da Haifatto Interiores, já utilizou uma mistura de maçãs e folhas verdes, trazendo as cores tradicionais do Natal de forma inusitada. “Pode-se usar galhos secos, flores e pinhas secas para fazer arranjos”, conta.

Já a blogueira Lucila Turqueto, do site Casa de Valentina, usou uma proposta mais clean, inspirada na decoração escandinava, e apostou em galhos puros como decoração. “Eu e minha mãe também usamos hera Smilax para decorar portas e janelas”, conta.

Na hora de decorar, também vale usar todo tipo de material para criar o efeito desejado. Tiras de algodão podem simular neve, e glitter dá uma cara nova para enfeites antigos e bolinhas simples.

Marcos Rolim investiu no conceito dos globos de neve em sua mesa para a AD Design, com biscoitos e brinquedos natalinos em seu interior. “Usei uma boleira de vidro para expor brinquedos como um grande globo de Natal”, conta o designer de interiores.

Taças de vidro emborcadas com bolas e enfeites em seu interior, funcionando como castiçais, também têm um efeito parecido. Juliana Bacelar sugere que nozes, frutas secas e damascos também podem dar cara natalina para tigelas usadas como suporte de velas.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

