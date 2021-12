Mercado prevê negociações positivas no segundo semestre

A diferença entre as expectativas dos consumidores e dos corretores imobiliários indica a possibilidade de boas negociações para este segundo semestre, segundo análise da gerente de inteligência de mercado da VivaReal, Aline Borbalan.

A pesquisa aponta que, para o segundo semestre de 2017, 60% dos corretores e 54% das imobiliárias acreditam que haverá flexibilização de negociação de imóveis, contra 49% dos consumidores.

“Os corretores e imobiliárias são os agentes mais propensos a negociar mais no segundo semestre, mais até do que a expectativa dos consumidores. Isso demonstra uma oportunidade de negociação para o volume de consumidores, inclusive com percentuais de descontos maiores para a compra”, afirma Aline.

No semestre passado, consumidores que compraram imóvel usado tiveram um desconto médio de 15,1%. já consumidores que compraram imóvel novo tiveram um desconto médio de 15,5%.

adblock ativo