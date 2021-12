Mercado de imóveis está em franca expansão no interior

Com lançamentos a partir de R$ 115 mil – para apartamento, casa ou lote em condomínio – em cidades como Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Ilhéus e Alagoinhas, a venda de imóveis está em franca expansão no interior do estado. Aliás, a “interiorização” dos projetos é uma das principais estratégias da nova diretoria da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi) para os próximos dois anos, segundo o presidente da entidade reeleito semana passada, Claudio Cunha.

De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem de A TARDE, o bom momento vivido é resultado da equação “leve melhora da economia mais demanda reprimida, somado a uma série de medidas do governo para alavancar o segmento”. Entre as novidades está a criação pela Caixa Econômica Federal (CEF), também na última semana, de linha de crédito habitacional com taxa fixa de juros – de 8% a 9,75% ao ano, dependendo do tempo de financiamento e do relacionamento do cliente com o banco.

Isso, pouco tempo depois de a instituição anunciar a redução em quase 30% dos juros para o financiamento à produção (corrigidos pela TR), e ainda que duas linhas de crédito para construtoras e incorporadoras poderão ser indexadas pela inflação ou pelo certificado de depósito interbancário (CDI). Para a diretora do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Bahia (Sinduscon), Beatriz Trócoli, existe um momento de “retomada pós-crise, e a Caixa (Econômica) vem em uma tentativa de trazer todas as opções ao comprador”, afirma ela.

“Existe (hoje) um portfólio maior (nessa área do financiamento habitacional) tanto para o consumidor como para as empresas”, diz. Sócia da Kubo Engenharia – fundada em 1994 e desde sempre com uma atuação voltada para o interior baiano –, Beatriz destaca que, apesar de contar com uma “renda média menor (que na capital), e mesmo com a crise, o mercado no interior responde mais rápido”.

Com 292 casas de dois quartos (podendo ampliar para três), em lotes de 140 metros quadrados a partir de R$ 115 mil, o empreendimento mais recente da Kubo é o Alameda das Espatódeas. O condomínio fica no bairro planejado Parque Real, em Vitória da Conquista, e conta com subsídio de até R$ 31 mil pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

“A cidade é um polo de serviço para todo o sul do estado. Com faculdades, hospitais, escolas, dinheiro circulando, onde, mesmo com a crise, se continuou lançando, vendendo (imóvel), enquanto que a capital sofreu mais nesse sentido”.

Realidade das praças

Com previsão de lançar ainda em 2020 dois empreendimentos em Feira de Santana e um em Vitória da Conquista, o gestor-executivo da MRV, Fernando Vítor Cunha destaca que, de tão importante, uma área comercial voltada para o interior foi criada exclusivamente para “conhecer a realidade dessas praças”. “O mercado está em franca expansão. Queremos aumentar e consolidar nossa participação nesses dois municípios, diversificar o portfólio para depois partir para cidades como Barreiras, Ilhéus, Itabuna, por exemplo”, diz.

Condomínio fechado com casas de dois quartos (41 m²) a partir de R$ 130 mil, no Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, Cunha fala que o recém-lançado Flor do Sertão é um “sucesso de vendas”, com 100 unidades comercializadas em 40 dias.

Quem também possui imóvel à venda em Feira de Santana é a construtora com sede no município LMarquezzo. Lá, já está na segunda fase o complexo Jardim Brasil, localizado no bairro Sim, com 5,5 mil unidades a partir de R$ 122 mil, incluindo área comercial – 1,3 mil já entregues e 700 em construção. “Dois mil e vinte vem com força, com medidas de redução de juros pelos bancos, as instituições acreditadas. Estamos no rumo certo”, afirma o sócio Ricardo Marques.

“O mercado passou por um boom que não vai mais existir, mas no interior ele está pujante. Dos 134 novos corretores de imóveis credenciados este ano, metade é de fora da capital, 13 só em Feira de Santana. Mas é preciso trabalhar”, diz o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia, Samuel Prado.

adblock ativo