Marketing digital é aliado dos negócios com imóveis

Com um mundo de ferramentas disponíveis para ajudar a vender ou alugar imóveis, o marketing digital se transformou em um aliado vital para arquitetos, corretores de imóveis, donos de hotéis e pousadas e empresas do setor imobiliário em geral. As novidades vão desde um site que ajuda as unidades hoteleiras a aumentarem as reservas online até uma plataforma que otimiza os anúncios de venda e aluguel de imóveis.

O poder do marketing digital será um dos destaques da programação do 19º Congresso Nacional do Mercado Imobiliário, que deve reunir mais de 300 profissionais da área em Salvador, entre 1º e 3 de novembro.

“Nesse momento de crise, as empresas estão buscando alternativas”, explica Kelson Fernandes, presidente do Sindicato da Habitação da Bahia (Secovi-BA), que fará a abertura do evento, no Hotel Deville, em Itapuã.

Algumas dessas alternativas estão sendo oferecidas por startups que se especializaram em oferecer atalhos para que as empresas se aproximem de seus consumidores.

“Gatilhos”

Há pouco mais de um ano, Alessandro Canella criou o selfHotel, um site que ajuda hotéis e pousadas a conseguirem reservas. Para isso, ele usa o que chama de “gatilhos subliminares de conversão”, que são ferramentas que induzem o internauta a tomar a decisão de fazer a reserva.

“A maioria das pessoas que visitam o site de um hotel clica em várias páginas e depois procura outro. Buscamos maneiras de que o cliente se decida logo”, explica.

Um desses instrumentos, por exemplo, é o relógio em contagem regressiva anunciando o fim de uma promoção. Ao olhar para a tela e ver o tempo passando, o internauta tem a sensação de que está prestes a perder algo e, em alguns casos, acaba fechando negócio imediatamente.

Enquanto os grandes sites de turismo e viagem cobram do hotel/pousada uma comissão sobre o valor da reserva, o selfHotel aposta na mensalidade. A depender da quantidade de plataformas e recursos que escolha para usar em seu site institucional, a empresa paga uma taxa mensal que vai de R$ 99 a R$ 1 mil.

“Os outros sites cobram uma comissão que varia de 30% a 40%” da reserva, compara Canella, que já tem mais de 80 hotéis e pousadas entre os clientes, inclusive em outros estados.

Redes sociais

Outro recurso usado pela selfHotel é a integração dos dados dos hotéis com o Facebook. A partir da lista de e-mails dos hóspedes é possível rastrear, na maior rede social do mundo, pessoas com perfil e hábitos de consumo parecidos com quem comprou aquele serviço uma vez e direcionar para eles a publicidade virtual do hotel que contrata seus serviços.

A unificação de dados é também uma estratégia da Viva Imobiliária quando anuncia um imóvel para venda. “A unidade é colocada à disposição simultaneamente nos principais sites de comercialização de imóveis”, explica Carlos Couto, outro integrante da mesa sobre marketing digital.

Outra estratégia adotada pela empresa é um recurso que permite a localização do escritório da imobiliária pelo sistema GPS. “Quem está procurando pela internet um imóvel aqui na vizinhança é informado do nosso endereço”.

Competitividade

Mesmo empresas de marketing digital que não são específicas do setor imobiliário têm encontrado um terreno amplo para fazer negócios com imóveis. “O momento está propício para alavancar a comunicação”, avalia Laert Yamazaki, sócio da agência digital Nomad, que no Conami vai participar da mesa “Como inserir a sua empresa de forma competitiva”.

Yamazaki trabalha com tecnologias interativas desde 1995, um ano depois de se formar em arquitetura. “Eu migrei para a área de tecnologia e logo percebi que havia um campo aberto”, diz Laert Yamazaki , que passou pela Ideia 3 Digital e, em 2009, criou a Nomad.

Entre os clientes que a agência de Yamazaki atendeu estão a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário e dez construtoras.

