Mário Mendonça fala sobre restauro de edificações históricas

Aos 81 anos e duas décadas após a aposentadoria, o professor Mário Mendonça continua sendo requisitado dentro e fora da Bahia para fazer análise de materiais utilizados em construções e restauros de edificações históricas. A partir do Núcleo de Tecnologia da Preservação e do Restauro (NTPR), na Escola Politécnica da Ufba, iniciou em 1981 uma trajetória de recuperação do patrimônio arquitetônico que se tornou referência em todo o país. Em alguns estados, como o Pará, iniciativas semelhantes foram implementadas por ex-alunos do arquiteto.

Quais os próximos projetos do núcleo?

Com esses tempos bicudos para a pesquisa na universidade, não sei muito bem. Houve um edital universal (do CNPq) que ganhamos no ano passado. Dizem que sai ainda este ano. Não é possível que depois de trinta e tantos anos (36) vamos fechar as portas por causa disso. Mas o projeto no qual estamos concentrados e que depende desses recursos é o inventário das fortificações da Bahia. Isso faz parte de um projeto maior no país e em alguns países da América do Sul. Como fomos nós que criamos o sistema de fichas, estamos experimentando em uma escala menor. Para que o Icofort (entidade internacional que estuda fortificações) nos apoie em uma escala maior. Já começamos a fazer esse trabalho, paralelamente a toda a rotina do laboratório, que apoia a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, e também o mestrado profissional, o CeCre.

Que países estão envolvidos com o inventário?

Em nível nacional, já estamos em contato com o Fortalezas Multimídia, do professor Roberto Tornera (UFSC). Esse modelo aprovado pelo Icofort já está sendo feito por ele em Santa Catarina e por nós aqui. Um modelo pactuado pelo Icofort brasileiro, principalmente a Bahia, que tem esse acervo por ter tido a primeira capital do país. Que tem fortificações muito importantes. O governo português investiu muito para defender essa capital portuguesa das Américas. Além disso, estão envolvidos quase todos os países da América do Sul e alguns da Europa. Temos aqui no mestrado muitos alunos de Cuba, que tem muitas fortalezas. E com esse projeto vai ficar padronizado o modelo de como inventariar uma fortaleza. Um europeu não tem condições de viajar por todas as fortalezas do Brasil. Mas pode encontrar na tipologia aquilo que lhe interessa. Teremos todos os links para acessar plantas, desenhos, que interessam porque às vezes são tipologias semelhantes em um lugar e em outro. A teoria da fortificação é uma coisa internacional, tem influência francesa, holandesa, italiana... há um interesse internacional nessas coisas.

O senhor mencionou a falta de recursos. Há realmente risco de que as atividades sejam interrompidas?

Quando começamos o laboratório não tínhamos nada. Muitas vezes eu tirei a minha bolsa de estudos de pesquisador para sustentar o laboratório... eu acho que não fecha. O laboratório funciona porque eu trabalho, como se diz, a leite de pato (expressão popular que indica trabalho sem remuneração). Como é a universidade e o CNPq que pagam (os bolsistas), sempre vai haver produção. Já passamos por muitas crises e conseguimos tocar pra frente. É um trabalho que demonstrou ser utilíssimo. Tanto que somos procurados por outras partes do Brasil tanto para consultoria quanto para fazer análise de materiais. Nossos estudantes saem daqui e vão trabalhar em firmas, fazer projetos, e sempre se lembram do velho professor e de suas raízes.

Fale um pouco de sua equipe. São quantos bolsistas?

Eu sou o líder na pós-graduação em uma chamada linha de pesquisa, a ciência e tecnologia da conservação e do restauro. Participa dessa linha o grupo do NTPR. E estamos agregando agora um grupo específico de estrutura dos edifícios. Temos um grupo de cinco professores da casa, mais alunos do mestrado e doutorado. Nesse momento, há cinco teses e dissertações no nosso grupo. Temos bolsistas da graduação e alguns voluntários. No total, temos uns 15 bolsistas.

Como anda o projeto de restauro dos azulejos da Reitoria da Ufba? Que outras atividades vocês estão tocando?

O reitor nos chamou para conversar. Para restaurar aqueles azulejos, que são importantíssimos, precisamos de um projeto da reitoria. Foi a nossa doação do laboratório aos 70 anos da Ufba. Temos que ajudar a universidade, que é a nossa casa e eu gosto muito do reitor. Eu e meus alunos fizemos até uma consultoria para a Unesco e a Conder no Centro Histórico sobre como pintar de forma duradoura. Temos uma interface muito interessante com a prática. Nossos bolsistas interagem em canteiros de obras mostrando soluções aos trabalhadores.

Quando um prédio histórico em ruínas deve ser derrubado?

Quando a gente derruba um edifício porque está velho é um atestado de incompetência. É como se você pegasse alguém com problemas cardíacos e matasse para ele não te dar trabalho. Quando eu era diretor do Centro Histórico, pegamos três ruínas (números 47 a 51 da rua Gregório de Mattos) completamente desaprumadas para a rua e hoje você passa lá e nem imagina que aquilo foi uma ruína. O tecido da cidade não foi modificado e não ficou a aparência de que há uma falha. Recentemente também a Conder nos chamou e estabilizamos uma casa que parecia condenada.

adblock ativo