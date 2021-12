Marcas baianas de móveis e revestimentos conquistam o mundo

Se existe algo em comum entre a decoração de interiores e o mercado corporativo é a importância que se deve dar aos detalhes. Dar vida a uma empresa e fazê-la ganhar status não apenas em sua cidade, estado e país, mas também a levar para conhecer o mundo – e vice-versa –, é o tipo de feito que, se não tiver todos os detalhes bem pensados, é difícil de ser alcançado. Hoje a Bahia tem se tornado a escolha de franquias de diversos setores, assim como é o berço de grandes marcas do ramo de móveis e revestimentos cerâmicos.

Conhecida por seus móveis feitos à mão, a Tidelli completa este ano 30 anos de história, com 35 lojas no Brasil – sendo 15 delas plenas e 20 de multimarcas –, duas lojas nos Estados Unidos e uma no Panamá. Tatiana Mandelli, sócia-fundadora e responsável pela área comercial, de desenvolvimento e de marketing da Tidelli, explica que, acima de tudo, eles são uma empresa familiar e brasileira, e esse é o posicionamento que a Tidelli toma diante do mercado brasileiro e estrangeiro.

“Começamos as atividades no Rio Grande do Sul, mas logo trouxemos a fábrica para a Bahia. E hoje podemos dizer que somos a principal marca de área externa do Brasil, buscando também nos posicionar como uma marca mundial. Em nossa fábrica trabalham 300 colaboradores, e nela fabricamos quase todo o material: as cordas, processamos o alumínio, a madeira e o vidro, além de projetarmos o design. É uma fábrica totalmente autônoma”, conta Tatiana.

Um dos fatores mais fortes na marca da Tidelli, explica Tatiana, é o que eles chamam de handmade for you, que, em tradução literal, significa ‘feito à mão para você’. Todos os produtos são feitos, em sua maior parte, à mão, e Tatiana considera essa uma das coisas mais importantes da marca, pois é o que atrai os clientes: um produto feito por pessoas, onde quem compra tem a oportunidade de ter produtos autenticamente brasileiros e de qualidade.

“A Tidelli é uma empresa de pessoas, feita por pessoas, para pessoas. Então temos uma relação muito pessoal durante todas as atividades. Nosso posicionamento como empresa familiar não vem apenas por sermos quatro irmãos que tomam conta da empresa. Somos donos, tomamos decisões e estamos à frente da marca, fazendo com que ela cresça cada vez mais. Queremos mostrar que nosso produto é brasileiro e é colorido como o Brasil é”, explica Tatiana.

Setor de revestimento

A Bahia também foi a cidade escolhida por Valdemar Fragnani, do Grupo Fragnani, em 2003, quando ele decidiu abrir a primeira linha de produção da empresa fora de São Paulo. O grupo já tinha vasta experiência no setor de revestimento por conta da Incefra, que funciona desde 1971 em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Porém, em vez de levar a já conhecida fábrica para outro estado, Valdemar decidiu criar uma nova marca inspirada nos valores e na riqueza cultural da Bahia.

“A Indústria Cerâmica do Nordeste (Incenor) fica em Dias D’Ávila e começou a funcionar em 2004 e hoje possui quatro linhas de produção, com capacidade de produzir aproximadamente 25 milhões de metros quadrados por ano. Foi um investimento que fortaleceu o Grupo Fragnani, conquistar um papel de destaque no Nordeste e fez a marca ser reconhecida pelo mercado por sua qualidade e diversidade de produtos, que refletem a cultura baiana”, conta Bianca Fragnani Oliva, gerente de marketing do Grupo Fragnani.

O sucesso da Incenor foi tanto que apenas três anos após sua inauguração, em 2007, Valdemar decidiu abrir outra fábrica, a Tecnogres, na vizinhança da Incenor, também em Dias D’Ávila. O diferencial desta segunda fábrica veio na forma de sua produção de via úmida e no uso de matéria-prima diferenciada, atraindo os clientes ao construir sua identidade com base na miscigenação do Nordeste, buscando transpor isso para as peças.

Bianca conta que tanto a Tecnogres quanto a Incenor buscam investir cada vez mais em novidades que agregam inovação no design e no processo produtivo sustentável. Procurando que seus revestimentos sejam referência em qualidade, alta resistência, fácil manutenção e beleza, a gerente deixa claro que a inovação é o meio para esse fim e para ir além. Assim como ficar atento às novidades do mercado e às tendências da arquitetura e decoração de alto padrão.

“Hoje, enquanto grupo, estamos presentes em mais de duas mil cidades brasileiras e em mais de 50 países, a representatividade da empresa ganha ainda mais força internacionalmente, como no Chile, Colômbia, República Dominicana, Panamá e na África do Sul. Estamos sempre em contato com as novidades e tendências que movimentam o mercado, por isso buscamos oferecer uma gama de produtos que agradem aos diversos perfis dos nossos clientes, com itens certificados e de qualidade, com preço competitivo”, explica Bianca.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo