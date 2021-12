Mão de obra e frete impactam nas vendas de materiais de construção

Síndicos de condomínios e profissionais contratados para reformas e obras de manutenção apontam o custo da mão de obra e o impacto da gasolina no frete como os principais fatores para a inibição nas compras de material de construção. Ainda assim, uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) apontou um leve aumento (4%) nas vendas de janeiro a abril deste ano, em comparação ao mesmo período de 2017.

Em comparação a março deste ano, o mês de abril apresentou queda. O Nordeste apresentou a redução mais acentuada, 16%, enquanto nas outras regiões a diminuição foi de 11% (Norte), 10% (Sudeste), 9% (Centro-oeste) e 2% (Sul).

“Com os aumentos da gasolina, o frete tem subido e afastado os clientes, reclama Lucas Santana, que faz carreto desde 2015, mas afirma que no último ano não repassou aos clientes o aumento dos custos com o combustível, para não perder trabalho.

A síndica Denise Porto admite não ter muita noção de valores em relação a material de construção, porque faz esse tipo de compra muito esporadicamente, quando surge uma necessidade de manutenção: “Eu acho tudo caro, inclusive o supermercado, mas o que tem me assustado é o valor da mão de obra. Fiz um orçamento para substituição do piso do condomínio e colocação de mantas. Me pediram R$ 200 mil, sem o material”.

Presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Estado da Bahia (Acomac), Geraldo Cordeiro atesta que neste momento há uma redução nas vendas e aponta dois fatores. Um, estrutural, é que normalmente o primeiro semestre responde por 40% das vendas anuais do setor, que aquece mais quando se aproxima o final do ano e as famílias se animam a fazer reformas nas casas.

Outro motivo, segundo Cordeiro, é a redução no crédito para a reforma, na linha Construcard, oferecida pela Caixa Econômica Federal (CEF). “Aqui no Nordeste, essa linha tem um peso muito grande. Mas, de qualquer forma, o movimento deve melhorar no segundo semestre, que tradicionalmente é melhor para o setor”, avalia.

O presidente do conselho da Anamaco, Marcos Atchabahian, acrescenta que a renda menor das famílias nordestinas pesa na diferença de performance entre as regiões. “O Nordeste depende mais de programas de transferência de renda do governo federal”, afirma.

Cordeiro ressalta que as vendas aquecem mais no final do ano (Foto: Margarida Neide l Ag. A TARDE)

Em recuperação

Segundo a Pesquisa Tracking Mensal da Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre 24 e 27 de abril, no acumulado de janeiro a abril, o setor apresenta alta de 4% – número superior ao apresentado no mesmo período de 2017.

“Os dados mostram que as empresas ainda estão se recuperando quando o assunto é faturamento. Isso porque está ocorrendo um crescimento nominal. Para se ter uma melhor avaliação, é importante a loja verificar como está a inflação dos produtos que comercializa”, afirmou em nota à imprensa Cláudio Conz, presidente da Anamaco.

“Reformas e expansão de imóveis dependem de confiança e espaço para investimentos de médio e longo prazos cujas condições de juros e financiamentos para a compra da casa própria começam a ser oferecidas próximo a menos de 10% ao ano”, completa.

Segundo o estudo da Anamaco, todas as regiões do país apresentaram desempenho negativo na comparação com março. No Nordeste, as vendas caíram 16%; no Norte, 11%; no Sudeste, 10%. Já o Centro-Oeste teve queda de 9% no período, e o Sul, de 2%. Entre as categorias avaliadas, tintas e telhas de fibrocimento retraíram (-7 % e -5 %, respectivamente). Já revestimentos cerâmicos apresentaram resultados muito próximos aos de março.

Os lojistas ouvidos na sondagem acreditam que irão recuperar parte das vendas ainda este mês. Cerca de 62% dos entrevistados esperam que as vendas cresçam, pelo menos 10% nos próximos 30 dias. Já o Bustracking, que permite incluir as chamadas “perguntas caronas” na pesquisa, indicou que 42% das lojas pretendem fazer investimentos nos próximos 12 meses. Cerca de 18% das entrevistadas têm intenção de contratar funcionários ainda este mês.

O estudo encomendado pela Anamaco indicou ainda que diminuiu ligeiramente o pessimismo dos comerciantes em relação às ações do governo nos próximos dois meses (de 30% para 27%).

