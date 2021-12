Mais acessível e sustentável, estilo industrial vira tendência

Móveis pesados, acabamentos sem tanto cuidado com a perfeição, permitindo até deixar tubulações à mostra. Essa é a decoração inspirada no industrial. O estilo surgiu na década de 70 em Nova Iorque, quando galpões antigos foram alugados e transformados em lofts pelos inquilinos. A ideia é utilizar elementos das construções, como tijolo e cimento, que ficam expostos sem muito acabamento nas paredes e pisos.

Tendência nos dias de hoje, principalmente entre os jovens, a decoração industrial tende a ser mais prática e criativa. Além disso, permite que a pessoa mesmo execute partes dela, por ser mais simples. O arquiteto Nelson Chagas diz que é possível reutilizar muita coisa na hora de montar esse tipo de ambiente. “Aí entra a sustentabilidade e o baixo custo, pois não é necessário investir em coisas sofisticadas”, explica.

O apartamento projetado pelas arquitetas Raissa Pedreira e Michele Freire foi para um jovem casal. “Eles queriam um ambiente aconchegante, porém despojado, fora dos padrões estéticos dos apartamentos convencionais”, diz Raissa. A sugestão do estilo industrial veio da própria arquiteta, que logo pensou na facilidade do apartamento que é alugado. “Foi mais fácil a mudança de layout por conta do uso dos conduítes externos e alumínio. Acabou sendo uma intervenção de baixo custo para eles”, conta.

Segundo ela, o uso do cimento queimado terminou de proporcionar ao ambiente o estilo bem característico da decoração industrial: “Muito concreto, o uso do cinza e preto”, ressalta.

A proposta das arquitetas Mila Caramelo e Mila Saraiva foi criar um escritório com identidade moderna, urbana e contemporânea. “Para isso, optamos em explorar uma base industrial com o uso dos tijolinhos, armário metálico, e o predomínio dos tons de cinza e preto”, ressalta.

Mas não é só explorar o industrial, precisa ficar atento e utilizar elementos também para descontrair o sóbrio do espaço. “Foram colocadas nuances de verde, tecido geométrico nos painéis e um grande espelho, que também contribuiu oferecendo amplitude ao local. O resultado foi uma boa química entre conforto e personalidade”, completa Mila.

“Não é de qualquer jeito”

Existem objetos e materiais para criar um ambiente com cara de industrial, mas Gabriel Magalhães alerta para não passar uma ideia errada: “Tem que tomar cuidado para não ficar desleixado, tem que ter cara de coisa pensada, o intuito não é fazer de qualquer jeito”, diz o arquiteto.

Em seu projeto, ele utilizou elementos que remetem ao estilo. Revestiu o ambiente todo de tijolinhos, inclusive o teto, colocou móveis mais duros, como armário de pedra, e uma luminária feita com tubo metálico interno. Além disso, a porta de correr vermelha simula a entrada de um galpão. “A porta é de madeira pintada e a cor foi escolhida para contrastar com os tijolos. O piso usado foi de indústria mesmo, uma resina que pode ser aplicada em cima de outro piso para alto tráfego”, diz.

De acordo com o arquiteto, para conseguir o efeito é preciso buscar tudo que fuja do delicado, produtos que tenham bastante peso, normalmente materiais lisos, com aspecto de concreto e cores mais sóbrias.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo