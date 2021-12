Longe da crise, imóvel de luxo custa até R$ 3,5 milhões

Apartamentos de quatro suítes - um por andar -, todos com vista mar; academia panorâmica; piscina com borda infinita voltada para a praia e raia de 20 metros; SPA; sauna; quadra de esportes; bicicletário, surf stop (guardaria para pranchas); trilha ecológica; seis vagas de garagem. Este é o perfil geral dos imóveis de alto padrão em Salvador, um mercado que surpreende pelas vendas e por passar incólume pelo atual cenário de crise.



De acordo com dados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), existem na capital baiana 1.746 imóveis de alto padrão à venda - alguns com o metro quadrado custando entre R$ 9 mil e R$ 15 mil e unidades chegando a R$ 3,1 milhões. Ainda de acordo com a entidade, em 2014, apartamentos custando a partir de R$ 400 mil representaram 33% dos lançamentos (cerca de 700) e 32% das vendas (perto de 1.670).

"O mercado de imóveis de luxo e alto luxo realmente é descolado dos problemas que atingem a economia, como o financiamento, a questão do crédito (habitacional). São produtos exclusivos feitos para um público classe A bastante exigente", explica o presidente da Ademi, Luciano Muricy.

Prioridade é localização

Segundo o vice-presidente da Prima Empreendimentos Inovadores - responsável pelo Horto Barcelona -, Nilson Nóbrega, quem investe em imóvel de luxo tem perfil "especializado" e, além de conforto, tecnologia (automação), lazer, segurança, o mais importante para ele é localização.

Ainda de acordo com ele, localizado no bairro do Horto Florestal, o Horto Barcelona - em obras - é um "case de sucesso". O residencial, com duas torres de 28 andares, sendo dois apartamentos de 204 m², está 90% comercializado, restando apenas 12 unidades.

"Digo especializado porque esse consumidor conta com assessoria contábil, jurídica, comercial, e ele sabe o que quer. Ele espera e questiona, portanto, toda segurança do negócio, e investe sistematicamente nesse mercado", diz.

De olho no potencial e na tradição de um dos bairros mais consolidados da cidade, quem parece ter acertado a mão em 2014 foi a Moura Dubeux, que lançou dois residenciais de alto luxo na Graça - ambos sucessos comerciais.

Com quatro suítes, 261 m² e varanda panorâmica, o Riservatto Graça (R$ 2,5 milhões), na Avenida Euclides da Cunha, foi praticamente todo comercializado em 30 dias, segundo o gerente comercial da incorporadora, André Sampaio - restando duas unidades.

E o Mansão Bahiano de Tênis (R$ 3,1 milhões), com quatro suítes e 305 m², primeiro do Nordeste com selo de alta qualidade ambiental (Aqua), tem hoje 28 unidades disponíveis, de um total de 60.

"O segmento de luxo não sofre influência tão grande (da oscilação da economia). São clientes consolidados, em busca de um up (na moradia)".

