Logística reversa é a 'bola da vez' no mundo dos negócios

A adesão a ações e políticas sustentáveis está cada vez mais presente já na base dos negócios. A quantidade de práticas tem crescido, assim como o número de empresas adeptas ao capitalismo consciente. E uma política que tem caído na graça dos empresários é a logística reversa, onde produtos usados valem descontos para o cliente e benefícios sociais e econômicos para o empresário.

"É um tipo de campanha que funciona bem para ambos os lados. Seja aceitando produtos em troca de descontos, arrecadando para doar para instituições ou até usando os insumos como matéria-prima no próprio negócio", explica Eduardo Garrido, analista do Sebrae. Ele conta ainda que é possível, a depender do material e quantidade, que o empresário ganhe benefícios fiscais e tributários.

No entanto, o principal é buscar entender a fundo o que é ser sustentável. Depois de ver a empresa quebrar em 2009, o geólogo Hari Hartmann decidiu investir na ligação que já tinha com a sustentabilidade para reerguer o negócio familiar em 2014. No decorrer dos anos ele investiu cerca de R$ 500 mil na Camisas Polo Salvador, empresa que hoje vale quase R$ 4 milhões e é sustentável em quase todas as áreas.

"A sustentabilidade não é moda, mas uma necessidade. Temos hoje mais de 40 ações sustentáveis que atingem de funcionários até a comunidade em nosso entorno. Dentro da logística reversa, camisas polo velhas valem descontos na compra de nossos produtos. Essas camisas são cortadas e os retalhos são doados à Creche Escola Fonte de Luz. Lá, eles fazem fuxicos, almofadas, colchas etc.", conta Hari.

Quem também embarcou na logística reversa arrecadando produtos que os clientes jogariam no lixo foi o mercado online delivery Clicco (www.clicco.com.br), onde o cliente que doa embalagens plásticas ganha desconto no site da empresa. "Cada embalagem vale R$ 0,50 de desconto. Esse plástico é entregue quinzenalmente a cooperativas de catadoras no bairro de Roma, no Comércio, a Camapet", conta Matheus Duarte, proprietário do Clicco.

A ideia de recolher as embalagens surgiu quando Matheus se deu conta do tanto de plástico que iria gerar o seu fornecimento de hortifrútis cortados e embalados. "As pessoas ainda não se atentam tanto para a questão ambiental, e é nosso papel institucional incentivar a atitude verde. Para motivar cada cliente a devolver, criamos essa recompensa que é monetariamente pequena, mas creio ser de enorme valia para o meio ambiente", explica o empresário.

Capitalismo consciente

"O capitalismo consciente é uma filosofia. Uma maneira de olhar para a relação do lucro. Quem pratica entende que o lucro é parte do negócio, e não o objetivo final", conta José Pimenta, cofundador da marca e loja Euzaria (@euzaria).

Adepta ao upcyclin (prática de criar algo novo a partir de um item usado), algumas das peças e as mochilas jeans são produzidas a partir de calças jeans que os clientes levam para a loja e ganham desconto de 20% na compra das mochilas. Além disso, eles estão sempre abertos para receber agasalhos, roupas, lençóis etc., que são levados para pessoas em situação de rua.

O empresário acredita que as empresas devem ir além de programas e campanhas. "Existe uma concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas, e isso só aumenta a desigualdade social. Hoje, cada vez mais o consumidor está buscando empresas que enxerguem além. Então, faz bem fazer o bem. Onde ganha o cliente, ganha a empresa e ganha o mundo".

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

