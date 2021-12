'Legos gigantes' viram móveis e divisórias para decorações versáteis

Muitos já tiveram contato na infância com brinquedos com peças de montar, como os famosos Legos. Suas pequenas peças permitiam construir uma porção de coisas, desde casas e carros até robôs, árvores e estruturas inspiradas em filmes e programas de TV famosos.

Inspirada nesses brinquedos, a empresa norte-americana Everblock Systems criou os Everblocks, blocos de montar em tamanhos gigantes, próprios para construir objetos em tamanho natural. O produto acaba de chegar ao Brasil e traz diversas possibilidades, sendo usado para atividades educacionais, eventos e, claro, na decoração.

Os blocos são feitos em polipropileno e vêm em três tamanhos, além das peças de acabamento, que deixam a superfície lisa. Eles estão disponíveis em 12 cores e podem ser usados para fazer móveis, itens de decoração e até divisórias para ambientes.

“O mais gostoso do produto é poder criar uma peça exclusiva, só sua. E se enjoar dela pode transformar em outra coisa e brincar com a própria decoração de casa”, conta o empresário Dudu Costa Neto, que junto ao sócio Léo Pereira trouxe o produto para o mercado brasileiro.

As estruturas modulares já têm sido usadas em outros países e formam mesas, cadeiras, bancadas de cozinha, estantes, sofás e o que mais a imaginação permitir. Por utilizar apenas o encaixe das peças, sem a necessidade de pregos e outras ferramentas, elas são de fácil manuseio e podem ser desmontadas.

“Os blocos de uma mesa na sala já podem virar cadeiras para visitas ou ser remontados no quintal para um churrasco”, sugere Dudu. A arquiteta Bárbara Dundes acredita que o uso de blocos pode criar espaços mais multifuncionais: “Cada vez mais precisamos de ambientes versáteis, e esse tipo de peça ajuda. Podem criar divisões entre ambientes que mudam de acordo com a necessidade”.

Sua natureza desmontável também permite que os blocos sejam usados como uma solução sustentável para estruturas temporárias em eventos, podendo ser retiradas e reutilizadas após o uso, e substituindo materiais como a madeira e o alumínio. Existe inclusive a possibilidade de alugar o material.

Os módulos também permitem uma decoração mais lúdica e estimulam a criatividade do dono, que pode criar espaços com cara de “casa de brinquedo”. “Esses blocos ficam muito bons em apartamentos mais ousados, ou quartos de crianças e adolescentes”, diz Bárbara.

Os blocos de montar da Everblock estão disponíveis em 12 cores, permitindo diferentes encaixes

Experimentar criações

No entanto, montar móveis em tamanho real com os Everblocks não é o mesmo que construir uma casa de Lego para bonecos e carrinhos. O planejamento pode ser mais difícil e pede mais cuidado com a estabilidade das estruturas.

Bárbara lembra também que os produtos não podem ser confundidos com paredes de alvenaria: “Os blocos não podem apoiar móveis pesados nem ter tomadas, então não substituem totalmente as paredes”, explica.

Para ajudar a ver se uma criação é viável e calcular o número de blocos necessários para o projeto, o site oficial da marca no Brasil, www.everblocksystems.com.br, oferece um programa 3D onde é possível experimentar criações.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

