Lauro de Freitas está entre as melhores cidades do Brasil para fazer negócios

Porta de entrada do litoral norte baiano e pertencente à região metropolitana de Salvador, Lauro de Freitas é prêmio de destaque nacional, no ano de 2015, como a segunda cidade baiana entre As Melhores Cidades do Brasil para Fazer Negócios, de acordo com estudo divulgado pela revista Exame. No ano anterior, o município já havia sido eleito A Melhor Cidade do Brasil para se Viver, pelo anuário da revista Isto É.

Banhada pelas praias de Ipitanga, Vilas do Atlântico e Buraquinho, Lauro de Freitas oferece inúmeras opções de lazer e serviços, além de possuir um forte comércio local e bons restaurantes e hotéis, que, somados às belezas naturais, tornam um atrativo para nativos e turistas.

Um dos bairros mais badalados de Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico ganhou, ao longo dos anos, uma superinfraestrutura, incluindo escolas, clubes de hipismo, supermercados, shopping centers, postos de gasolina, restaurantes e empresas, além de empreendimentos de médio e de alto valor imobiliário.

O bairro, originário de um loteamento, na década de 70/80, destinado a funcionários de médio e alto escalões das empresas do Polo Industrial de Camaçari, é endereço do badalado Armazém Vilas, uma casa de show que se tornou um ponto de encontro de diversão da juventude e tem recebido nomes de peso nacional da música.

Outra localidade de destaque em Lauro de Freitas é Buraquinho, que assim foi batizado por estar localizado próximo à praia que leva o mesmo nome. A 8 km do centro de Lauro, Buraquinho possui vários condomínios de casas, alguns sítios e condomínios de prédios.

Considerada uma das mais belas do litoral norte da Bahia, a Praia de Buraquinho oferece uma boa infraestrutura, tendo como um dos atrativos o encontro do mar com o rio Joanes, que faz com que as águas fiquem mais calmas e com temperaturas amenas.

As praias de Lauro possuem águas navegáveis para embarcações de pequeno porte e são convidativas para a prática de esportes náuticos.

Lauro de Freitas é referência, ainda, na prática esportiva, com campeonatos de surfe, windsurfe, vôlei de praia, futebol de areia, vela, skateboarding, caratê, tênis de mesa, judô, luta livre e mergulho, realizados durante todas as épocas do ano. A pesca também é forte na região, principalmente nos rios Joanes e Ipitanga, que banham a cidade.

