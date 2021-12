Laranja em tom de cobre é uma das apostas para 2015

"A tendência é uma maneira de mover o mercado", afirma a arquiteta e designer de interiores Nágila Andrade. E a nova tendência é o uso do laranja acobreado na decoração de ambientes. Não só o laranja, como também os tons de acobreado e cinza, além do dourado e ouro velho.

Eleito pela Colour Futures, estudo global de tendência de cores, o laranja acobreado é uma das principais apostas para o ano que vem. A cor, que recebeu o nome de "sombra de cedro", é apontada como a ideal para combinar com rosa e tons neutros, também muito usados durante esse ano.

O clássico

"Esse é o reflexo da tendência retrô que moveu o mercado da moda e decoração", afirma a arquiteta. Os tons de chocolate, laranja e cores cruas devem marcar os ambientes decorados durante o ano até 2015 e caracterizam um ambiente com um estilo mais clássico.

O uso de referências do evento de moda São Paulo Fashion Week, que acontece anualmente, também tornou-se comum na decoração. As cores-tendência no evento de moda constantemente são usadas como base para designers e arquitetos, como aconteceu na decoração de ambientes da loja de varejo Ferreira Costa, que se baseou no que foi visto na semana de moda paulistana.

"Moda e decoração sempre andam juntas", afirma Nágila. De acordo com ela, a única diferença está na temporalidade das tendências, que costumam durar mais e serem mais usadas na decoração, enquanto na moda se mantêm como tendência por pouco tempo.

No entanto, o uso de todas essas cores na decoração pode criar um visual carregado. A arquiteta recomenda cautela. "Tudo deve ser usado com cuidado e sem exageros. Colocar uma poltrona de tom acobreado dentro de um espaço com bom casamento de tons crus e laranja acobreado cria um clima agradável e fino", observa.

Já o branco, muito comum em anos anteriores, teve uma utilização quase inexistente na decoração esse ano. Reflexo disso estava no evento de decoração da Casa Cor 2014, que, de acordo com Nágila, pouco usou esta cor e apostou nos outros tons mais neutros.

