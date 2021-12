Lançamentos já têm até 50% das unidades vendidas

Poucas construtoras se aventuraram a lançar empreendimentos imobiliários neste segundo semestre. Mas algumas empresas que arriscaram construir, pensando na classe média que busca fugir do aluguel, está tendo bons resultados. E os agentes do setor começam a visualizar melhores dias para o mercado.

Focada em empreendimentos econômicos, a Tenda está fazendo cinco lançamentos na região metropolitana de Salvador, sendo dois na capital, dois em Camaçari e um em Lauro de Freitas, todos pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

"Mesmo com a crise, não deixamos de fazer lançamentos porque é um segmento que se manteve ativo", afirma o diretor para o Norte e Nordeste da Tenda, Rodrigo Hissa.

Com mais de 45 anos de mercado, a Tenda chegou à Bahia em 2007, dois anos antes do lançamento do MCMV, e se tornou um importante player do programa no estado. "Já tínhamos lançado outros cinco empreendimentos no início do ano", afirmou Hissa, que classificou este mercado como "resiliente", em função da diferença em relação ao mercado em geral, que sofreu forte queda nos últimos dois anos.

Ao todo, são 1.360 unidades que estão sendo oferecidas pela Tenda este ano na RMS, alguns empreendimentos com 50% de apartamentos vendidos. "São empreendimentos construídos em bairros de bom padrão, levando em conta a faixa de renda", afirma.

O executivo declarou, ainda assim, que espera uma melhoria no mercado a partir do ano que vem.

Em alguns casos, os empreendimentos saíram porque a decisão já havia sido tomada antes do agravamento da crise política e econômica. "Se eu tivesse que tomar a decisão agora, talvez o Vivace não fosse lançado, por causa da conjuntura, mas isso já estava decidido", afirmou Viviane Oliveira, diretora da JVF.

Mas a empresa não se arrependeu. O empreendimento, que está sendo construído no Cabula, tem mais de 50% das unidades vendidas, de acordo com a JVF, que credita o sucesso também ao fato de o bairro estar vivendo um grande crescimento nos últimos anos. "É um imóvel para quem está fugindo do aluguel, uma parcela que ainda se anima a comprar o primeiro imóvel. Quem já tem e quer trocar pode esperar mais", afirma a executiva.

Com apartamentos a partir de R$ 189 mil, o Vivace é voltado para uma faixa de renda familiar entre R$ 7 mil e R$ 12 mil. "Esse público tem sido mais afetado pela escassez de crédito nos bancos", afirma a diretora da JVF.

O prédio fica no Cabula VI e reforça a aposta que a empresa tem feito no bairro. Recentemente, foi lançado na Avenida Silveira Martins o Allegri Cabula, que tem um público-alvo parecido.

"Luz no fim do túnel"

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Luciano Muricy, considera que há sinais de que a crise não deve demorar muito mais tempo. "Vemos uma luz no fim do túnel", afirma Muricy, que esteve recentemente em Brasília para participar de um encontro entre 800 gestores da construção civil de todo o país e o presidente interino Michel Temer.

"O que defendemos junto ao governo é a adoção de medidas para retomar os investimentos, uma vez que a construção civil tem a capacidade de gerar empregos com muita rapidez", disse o executivo.

A sua empresa, a Metrus Empreendimentos Ltda., não vai fazer qualquer lançamento por agora. "Ainda temos estoque", afirma Muricy. Mas ele considera que a demanda deve voltar a ficar aquecida a partir do ano que vem.

E em parte, acredita ele, essa mudança deve começar a ser desenhada com a conclusão do processo de impeachment. A visão entre os empresários que, a convite da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC), reuniram-se com Temer é a de que a indefinição política contaminou a economia. E o desfecho do impeachment, previsto para o dia 29 de agosto, deve trazer calma ao mercado, segundo avaliação de Muricy.

"Os executivos acreditam, de uma forma geral, que as medidas anunciadas pelo governo já estão fazendo algum efeito", afirma o presidente da Ademi, referindo-se à criação da Faixa 1,5 do MCMV, por exemplo. "Ainda falta resolver a questão da taxa de juros, que segue alta, e aumentar o crédito", pontua.

