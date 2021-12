Jovens detêm metade dos financiamentos

Pessoas com menos de 35 anos de idade representam mais de 50% dos contratantes de financiamento imobiliário no Brasil, segundo uma pesquisa divulgada recentemente pela Rede Netimóveis. A empresa vê a participação dos mais novos no mercado retomar os níveis da década de 1980, quando o Banco Nacional da Habitação (BNH) oferecia crédito facilitado a quem estava começando a vida profissional.

"O perfil tradicional que predominava era de pessoas acima de 35 anos. Essa pesquisa surpreende porque mostra que o pessoal está procurando casa própria mais cedo", afirma Ariano Cavalcanti, presidente da Rede Netimóveis Brasil, uma das maiores redes de transações de imóveis pela internet do país, que tem representação em oito unidades da federação, inclusive a Bahia.

Segundo a pesquisa, muitas dessas pessoas que estão financiando imóveis ainda no início da carreira estão se beneficiando de um mercado de trabalho mais favorável, que permite cargos de chefia e salários altos, devido aos anos de aquecimento do mercado de trabalho.

Em linhas gerais, a busca por imóveis dos consumidores com este perfil concentra-se principalmente em apartamentos com até 60 metros quadrados e com área interna integrada, como cozinha americana. Outro aspecto que pesa na escolha do imóvel é a boa localização, o que inclui um fácil acesso a lojas e serviços. De acordo com a pesquisa.

Mas, em muitos casos, fatores como a facilidade em comprar um imóvel com bom padrão em áreas mais remotas com preços mais baixos do que os cobrados em bairros centrais.

Mercado favorável

"O valor de meu apartamento é 40% menor do que um do mesmo porte na Pituba", afirma o analista de sistema Antônio Santos Júnior, 32 anos, que comprou o apartamento há seis anos, quando começou a pensar em se casar. "Em 2010, o mercado estava bastante favorável para quem queria financiar", destaca Júnior, que viu o imóvel localizado no bairro de Itinga, em Laura de Freitas, valorizar nos últimos anos.

Os planos de casar e formar uma família também levaram o desenvolvedor de sistemas Renato Virgens a financiar um imóvel em 2013, aos 30 anos de idade. "Eu morei a vida toda em casa própria dos meus pais. E quando decidi me casar, achei que fazer um financiamento era mais lógico do que pagar aluguel", afirma Virgens.

Cavalcanti ressalta também que houve uma retomada expressiva no financiamento dos imóveis a partir de 2004. "Isso comprova que as políticas de financiamento para o setor imobiliário são eficazes", aponta o empresário, que assinala uma drástica redução na participação dos jovens no setor a partir de 1986, quando o BNH foi extinto por decreto do então presidente José Sarney.

"Durante esse período, os jovens que estavam em início de carreira e não tinham conseguido acumular uma poupança precisavam do financiamento", afirma. Somente em 2009, o mercado conseguiu retomar o nível de financiamento praticado até a metade da década de 1980. Atualmente, há 669 mil imóveis sendo financiados no Brasil, de acordo com dados da Rede Netimóveis.

Segundo Cavalcanti, da Rede Netimóveis, os jovens foram o público dominante na busca por imóveis, seja para comprar ou alugar. O nosso Núcleo de Inteligência da Tecnologia Imobiliária (Niti) revela que 53,74% das pessoas com idade entre 18 e 34 anos realizam buscas na Rede Netimóveis. "Muito dessa mudança de perfil se deve à evolução da internet e das novas tecnologias, com versões mobile, sites responsivos e aplicativos imobiliários que facilitam buscas e otimizam o tempo do consumidor".

