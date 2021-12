Isenção de ITIV será reduzida para quem ganha até três salários mínimos

A partir de 1º de janeiro de 2018, apenas quem ganha até três salários mínimos vai ter direito a isenção de Imposto de Transmissão Intervivos (ITIV) em programas de habitação popular, como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Com isso, o imposto que tem alíquota de 3% será aplicado em qualquer comercialização de imóvel em que o comprador tenha renda mensal superior a R$ 2.811.

A medida está sendo criticada por especialistas em direito tributário que veem prejuízo para uma parcela da população da classe C, que se define por uma renda mensal entre R$ 2.166 e R$ 5.223.

"Eu sugeriria que o limite de isenção fosse fixado em cinco salários mínimos", argumenta o vereador pelo PSD e professor de direito tributário Edvaldo Brito, que, no dia 27 de setembro, apresentou à Câmara Municipal emendas ao então recém-aprovado Código Tributário do Município.

"A prefeitura está apenas explicitando uma limitação contida na legislação federal em torno do MCMV", rebate o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto. A professora de direito tributário Karla Borges discorda. "A lei federal não pode estabelecer qualquer determinação de isenção de ITIV, pois a competência é municipal", diz a especialista.

Faixa 1 isenta

A questão gira em torno do encontro da legislação municipal, que estabelece quem deve ou não pagar ITIV e a legislação federal que trata da habitação de interesse social.

"Para mim, essa é uma discussão inócua, pois a faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida é voltada a pessoas que ganham até R$ 1.800 por mês", afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas informou que foram entregues 440 unidades em 2017. E que há previsão de entrega de mais 3.368 unidades habitacionais ainda este ano, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Em Salvador, os interessados em se candidatar ao MCMV na faixa 1 (renda de até R$ 1.800) devem preencher um formulário de inscrição no site casavida.salvador.ba.gov.br.

A TARDE procurou as duas principais construtoras que atuam no MCMV em Salvador. A Tenda afirmou, por meio da assessoria, que preferia não comentar decisões tomadas pelo poder público. A MRV não respondeu até o fechamento desta edição.

A discussão sobre ITIV é apenas um dos aspectos do código tributário que estão sendo bombardeados por especialistas em direito tributário. O caso mais emblemático é o do reajuste do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), feito em 2013.

O Tribunal de Justiça da Bahia deve se pronunciar na próxima quinta-feira, 26, sobre a constitucionalidade do reajuste, também questionada em ações individuais por empresas do setor imobiliário. Nas ações, contesta-se ainda o fato de a prefeitura estabelecer um valor venal atualizado do imóvel que serve como base de cálculo do ITIV, independentemente do valor efetivo da transação.

adblock ativo