Inverno eleva desafio de aliar sofisticação e conforto

Período do ano em que as temperaturas são mais baixas, com a chegada do inverno aparecem também os problemas de alergias respiratórias, que atormentam aqueles que sofrem com a rinite alérgica. Para diminuir os impactos causados pelo tempo, a decoração da casa tem que ser planejada para ser aliada do bem-estar, sem abrir mão da sofisticação. Atualmente isso é possível, substituindo muitos itens pelos antialérgicos e antimofo, já disponíveis no mercado.

Escolher os móveis e objetos certos faz uma grande diferença. Para Rebecca Gonzaga, a escolha dos objetos de decoração deve ser sempre norteada pelos que tenham menos texturas, aberturas e locais para acúmulo de poeira. “O segredo para deixar o ambiente bonito não é deixar de usar o que tem vontade, mas sempre prestar atenção nos formatos e materiais”, diz.

Os objetos em tecido são os mais problemáticos, mas opções voltadas para os alérgicos podem ser encontradas, como colchas, travesseiros, lençóis antialérgicos. Item importante na decoração, as almofadas devem ser de tecidos antialérgicos ou então tecidos que não permitam o acúmulo de poeira e seja de fácil limpeza.

Quando se pensa em rinite, logo vem à cabeça ausência de qualquer tipo de tapete e cortina. Por isso as arquitetas aconselham o uso de cortinas tipo blackout, persianas com tela solar de acrílico ou PVC. “Ao optar por tecidos para deixar o ambiente mais aconchegante, o ideal é que sejam de poliéster”, diz Fernanda Lima. O tapete, que a arquiteta não indica para o quarto, no entanto, pode ser usado na sala. “Escolha tapetes que são antibacterianos, antimofo ou os que tenham a trama fechada e sem pelos”, completa.

Para os sofás, Rebecca sugere fazer a impermeabilização do móvel, impedindo o acúmulo de sujeiras e a entrada de líquidos que podem danificar o móvel e causar a proliferação de bactérias.

Revestimento cerâmico e madeira facilitam a limpeza da cozinha (Foto: Lucas Silva l Divulgação)

Textura e pintura

Engana-se quem acha que as paredes não são importantes para quem tem alergia. A depender do revestimento ou tinta utilizados, eles podem agravar os efeitos. Se a ideia é colocar um revestimento, melhor evitar aqueles com relevo e que possam acumular poeira, como aqueles em 3D. No caso de pintura, as tintas sintéticas podem causar problemas respiratórios, intoxicação, entre outros sintomas e, consequentemente, piorar para quem já sofre com isso, explica Fernanda. “As que não possuem na composição metais pesados, as não tóxicas e sem cheiro são mais indicadas”, pontua.

De acordo com Rebecca, também há no mercado as mais específicas, como as tintas antimofo e antibacteriana. “São ideais, pois reduzem em até 99% a proliferação de bactérias. A tinta acrílica antibactéria, além de ter um cheiro muito menor que as tintas comuns, permite uma limpeza mais profunda na parede com pano úmido”, explica.

