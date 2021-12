Interesse pela compra de imóveis aumenta 51% em Salvador, mostra levantamento

A demanda por imóveis à venda na região de Salvador cresceu 51% em agosto de 2020 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com um levantamento realizado pela OLX Brasil e divulgado nesta sexta-feira, 9.

Ainda conforme os dados, em relação ao tipo de imóvel, casas tiveram alta de 55% na procura, enquanto os apartamentos tiveram aumento de 44% na demanda. Foram analisadas as 15 cidades com DDD 71.

Entre elas, as que mais atraíram futuros compradores foram Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Vila de Abrantes e Simões Filho.

