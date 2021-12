Integração sala-cozinha ganha cada vez mais adeptos

Cozinhas escuras, isoladas e espaços pequenos são algumas das razões que podem pedir uma reforma deste espaço, que vem se modificando com os novos hábitos da sociedade moderna. Antigamente, a cozinha era o local que menos sofria intervenções. Com o passar do tempo, foi ganhando cada vez mais destaque.

Móveis inovadores e coloridos, acabamentos cada vez mais sofisticados e eletrodomésticos com tecnologia avançada vêm trazendo ao ato de cozinhar momentos de mais prazer, sofisticação e bem-estar. As cozinhas conjugadas com a sala estão mais presentes nos lares.

Cozinha conjugada, cozinha americana ou integrada, é uma tendência na arquitetura que visa gerar a integração dos ambientes, melhorando a comunicação dentro de casa, além de criar uma sensação de maior amplitude.

Faz algum tempo, a cozinha deixou de ser um espaço limitado ao preparo dos alimentos e se transformou em área de convivência. Assim, pode-se cozinhar, assistir a TV e conversar com as pessoas que estão na sala ao mesmo tempo", diz a designer de interiores Vera Sehbe, que mostra um apartamento decorado em Colinas de Pituaçu.

O ato de transformar uma cozinha para torná-la conjugada muitas vezes exige a derrubada de paredes, para integrá-la à sala de estar e jantar e compor uma grande área social. Ideal para ambientes pequenos, não impede que residências maiores também incorporem estas mudanças.

A empresária Cláudia Abreu é apaixonada pelo ato de cozinhar. Acredita ser uma demonstração de carinho. "Quando a gente cozinha e as pessoas gostam do que comem, elas te elogiam. Desperta uma coisa boa dentro delas. Gosto de demonstrar este carinho, me faz bem", diz Cláudia cujo apartamento foi decorado pelo designer Décio Vianna.

Décio conta que o ambiente de Cláudia tem um bom tamanho e antes da reforma era um pouco escuro. "Ter conjugado com a sala melhorou a sua luminosidade". A mesa é um granito preto e nas paredes foram colocados azulejos coloridos. Para diferenciar os armários, eles utilizaram madeira de demolição e os vidros em espelho bronze. Numa parte na divisória da sala para a cozinha, optaram por granito preto.

"A cozinha conjugada geralmente pede para ser mais decorada. Seja um azulejo diferente, uma bancada, uma cor na parede, um detalhe... Como passa a fazer parte do ambiente de estar como um todo, a decoração precisa estar alinhada com a sala. Neste tipo de cozinha você pode ousar mais na decoração e fazer coisas diferentes", diz Décio.

Na planta

Já Mariana Fedulo, arquiteta, comprou na planta um apartamento com a cozinha integrada. "Além da localização, que foi um ponto forte na minha escolha, um dos motivos para optar pela compra foi a opção de ter a cozinha integrada, já que eu gosto muito de cozinhar para os amigos", conta Mariana, que vê na cozinha uma forma de interagir ao mesmo tempo em que possui uma estrutura adequada para preparar os alimentos com mais praticidade.

Sendo um cenário nos lares brasileiros onde é possível reunir amigos e familiares e desfrutar de momentos de confraternização e descontração, a cozinha integrada passou a oferecer inovação tecnológica e design. Como conta Vera Sehbe, "hoje temos pisos e revestimentos fáceis de limpar e eletrodomésticos modernos. Equipamentos funcionais que facilitam o trabalho, a limpeza e a organização".

Um balcão de apoio entre os cômodos integrados funciona como uma discreta divisão. O piso integrado passa uma maior amplitude ao espaço. "Os materiais de revestimento e bancadas devem ser práticos, como o inox, os vidros, as pedras, o porcelanato e as pastilhas. A iluminação e a ventilação natural deixam as áreas mais agradáveis. Como a cozinha vai ficar exposta à sala de jantar e estar, é de fundamental importância que tudo seja bem planejado e organizado. Já que o espaço está aberto e se trata de uma área social, a decoração deve seguir o mesmo estilo. Este equilíbrio está relacionado ao uso de cores, móveis e materiais", explica Vera Sehbe.

O custo de um projeto, com um designer de interiores ou arquiteto, para reformar apenas a cozinha (alguns projetos são para a casa toda), é de R$ 1.500. Com relação ao custo dos acabamentos, pode variar muito, já que temos muitas opções no mercado. "Uma cozinha inteira, com seis metros quadrados, com eletrodomésticos e armários, pode custar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil", relata Mariana Fedulo. Já Claudia Abreu, diz que, por conta do acabamento dos armários e todo investimento que ela fez em eletrodoméstico, o gasto chegou entre R$ 30 mil e R$ 40 mil.

