Instagramável atrai quem quer uma selfie

Autor da Casa de Vidro, instalada no Salvador Shopping, o arquiteto Wesley Lemos assina também o espaço intitulado “Instagramável”, na Casa Cor Bahia 2019. Segundo Lemos, com cerca de seis metros quadrados, este é o “menor e mais comentado” ambiente da mostra.

Localizado no Pátio das Esculturas, o Instagramável é uma estrutura com o formato de cubo de madeira, composto de muito vidro e espelho. Também patrocinado pelo Grupo João Carlos Paes Mendonça, nas palavras dele, o ambiente faz uma “conexão com a arte” e possui em sua concepção os três pilares principais da mostra: “Sustentabilidade, afetividade e tecnologia”.

