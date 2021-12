Imóvel sai mais caro com prazo maior para pagar

Juros mais baixos, maior oferta de crédito. Para quem pretende investir na casa própria ainda em 2019, o segundo semestre do ano parece ter iniciado de maneira promissora. Esta semana, após o governo promover mais um corte na taxa Selic, que passou de 6,5% para 6%, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Itaú anunciaram redução nas condições do financiamento habitacional. No caso da Caixa, a instituição também divulgou novas possibilidades para renegociação do empréstimo em atraso. Todas as medidas passam a valer a partir da próxima segunda-feira.

Segundo os especialistas, porém, se, por um lado, a compra de um imóvel – para a maioria – é mais possível por meio de crédito bancário, por outro, existe uma máxima que diz que "financiamento bom é financiamento pago". De acordo com levantamento realizado pela consultoria Akamines Negócios Imobiliários, a cada cinco anos que o consumidor prolonga esse tipo de dívida o montante total da operação aumenta em R$ 92 mil. Em contrapartida, a grande vantagem que seria a redução da parcela para fazê-la caber no bolso, essa gira em torno de R$ 200 (cada cinco anos).

Quanto mais rápido você amortizar a dívida, menos juros vão incidir sobre o valor total a ser pago. Ou seja, maior o prazo, mais caro no final

Os cálculos foram feitos a partir da simulação de um financiamento imobiliário no valor de R$ 400 mil, considerando um comprador na faixa etária dos 34 anos, que contratou um crédito com taxa de juros de 7,99%, uma das mais baixas do mercado. Ao financiar em 15 anos o valor de R$ 400 mil já sobe para quase R$ 680 mil, com uma prestação inicial na faixa de R$ 5,2 mil; em 20 anos, total de R$ 772 mil e parcela de R$ 4,7 mil; e, em 25 anos, o saldo devedor chega a R$ 864 mil, com mensalidade inicial de R$ 4,3 mil. Se o financiamento for em 30 anos, o mais comum, a dívida vai a R$ 957 mil, com parcela inicial de R$ 4,1 mil.

Para a advogada especialista em economia da construção civil Daniele Akamine, sócia-diretora da empresa, só mesmo colocando na ponta do lápis, ou da planilha do computador, como ela diz, para entender o "tamanho do prejuízo quando se escolhe pela opção mais demorada de crédito". "Muitas pessoas preferem um prazo maior pensando na redução das parcelas. Mas a diferença na prestação mensal é pequena, como mostra o estudo. Esses cálculos servem de alerta aos candidatos a financiamento. O esforço de pagar um pouquinho a mais cada mês resulta em uma economia gigante no futuro", afirma.

Cálculos e raciocínio esses compartilhados pelo diretor--executivo e responsável pela área de estudos e pesquisas econômicas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira. Segundo ele, muitas vezes o consumidor se vê na obrigação de prolongar o débito de forma a atender a uma exigência comum entre a maioria dos bancos, que é não aceitar que a parcela do empréstimo seja maior que 25%, 30% da renda do cliente.

"Em qualquer financiamento, e isso vale para uma casa, carro ou geladeira, sempre vai se pagar juros sobre o saldo devedor. Logo, quanto mais rápido você amortizar a dívida, menos juros vão incidir sobre o valor total a ser pago. Ou seja, quanto maior o prazo, mais caro fica no final. Em compensação, você tem uma redução na prestação mensal. Portanto, o consumidor precisa ficar atento a três questões nesses casos: financiar no menor tempo possível; oferecer um valor de entrada maior; e optar sempre pelo modelo (de financiamento) do Sistema de Amortização Constante (SAC), o que evita que a dívida vá aumentando com o tempo".

Dentro do orçamento

Para o professor de economia Lucas Spínola, um fator extremamente relevante na perspectiva do tomador do empréstimo é o fato de que ele deve ter a consciência de que o valor da parcela de fato cabe dentro do seu orçamento. Segundo Spínola, em resumo, o quanto maior o montante emprestado e maior o prazo, maior será o valor a ser pago a título de juros. "Na tabela SAC, como é conhecida e como o próprio nome sugere, como há um ritmo constante de amortização, e vai se reduzindo o montante ainda emprestado, e consequentemente os juros pagos nas parcelas".

Quando soube que economizaria pouco mais de R$ 52 mil ao optar por financiar R$ 250 mil, em 20 anos, no lugar de 25 anos, a arquiteta Laís Souza, 33 anos, não pensou duas vezes em reduzir o prazo. A medida representou, porém, um aumento de R$ 208 em suas prestações mensais.

