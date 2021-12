Ideias e projetos inovadores da construção civil estão na mira do Prêmio Ademi 2019

Não é preciso ser um expert no assunto para imaginar a quantidade de risco envolvido em uma construção, seja ela de que porte for. Pois a preocupação com a segurança dos trabalhadores no canteiro de obras levou o estudante do nono semestre de engenharia civil da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Marcos Fernandes, de 23 anos, a desenvolver, ainda no ambiente acadêmico, um projeto no computador em 4D com o objetivo de rever rotinas produtivas e, assim, poder mitigar a incidência de acidentes nas operações.

O resultado é que sua ideia, de tão original, foi vencedora – na categoria graduação – da última edição do Prêmio Ademi-BA, que está agora com inscrições abertas até 8 de julho, para a edição 2019, a ser realizada no próximo dia 25. Voltada para estudantes universitários, construtoras e incorporadoras, a premiação, promovida pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), chega à marca de 25 anos, valorizando e reconhecendo projetos e empresas que mais se destacam na área, diz o presidente Cláudio Cunha.

"O prêmio aumenta a credibilidade dos nossos associados e fortalece o setor da construção. É também o reconhecimento da valorização dos bairros e das melhorias no espaço urbano com a qualidade proporcionada pelos empreendimentos", fala ele.

Já Fernandes conta que a honraria lhe abriu as portas de um estágio em uma grande construtora, onde hoje diz aliar a teoria à prática. Seu expediente agora é na obra de um residencial de alto padrão, com 20 pavimentos, na Pituba. "O processo construtivo gera muita situação de insegurança, com a pesquisa qualitativa foi possível perceber que, com planejamento, dá para reduzir grande parte das condições de improviso".

Quem também faturou um primeiro lugar em 2018 – dessa vez na categoria pós-graduação, extinta este ano – foi a espanhola e doutoranda em engenharia civil na Ufba Cristina Toca Pérez, 33. Assim como Fernandes, ela também usou um software de remodelagem de informações para a construção (BIM), só que com o objetivo de otimizar a produtividade através da logística nos canteiros de obras.

Concluindo uma etapa de estudos no Georgia Institute of Technology, na cidade de Atlanta, Georgia (EUA), como pesquisadora visitante, ela conversou com a reportagem de A TARDE esta semana por telefone. "Utilizamos simulações digitais do transporte de materiais, visando diminuir o tempo dos deslocamentos, número de viagens, distância".

Julgamento criterioso

Para o vice-presidente do Grupo Civil, Rafael Valente, o Prêmio Ademi "é o mais importante do setor, pois passa por criterioso julgamento com especialistas do mercado". A Civil faturou ano passado não uma, mas duas categorias – empreendimento comercial, com o Arbus Soft Office, no Horto Florestal; e lançamento imobiliário, com o Jazz Residencial, na Av. Princesa Isabel, em parceria com a Barcino Esteve.

"Nos sentimos muito honrados com esta premiação, sendo a única empresa a vencer em duas categorias. O Arbus marcou a nossa volta ao mercado imobiliário com um empreendimento comercial num bairro residencial, o Horto Florestal. E o Jazz é um residencial encantador. Ambos possuem alto valor agregado e têm muita personalidade, o que agrada muito ao consumidor", diz Rafael.

Diretor de incorporação da OR, Daniel Sampaio fala que a empresa ainda avalia em qual área deve participar este ano. Em 2018, a OR venceu com o Reserva Sauipe, eleito melhor loteamento. "(O prêmio) é um marco. Todo e qualquer evento, como feira, premiação, dá uma animada no mercado".

"Depois de ganharmos ano passado a categoria habitação econômica com o Spazio Soberano – apartamentos de dois quartos em Buraquinho –, em 2019, temos tudo para faturar como empresa do ano, com o sucesso do Solar de Vilas", diz o gestor-executivo de vendas BA/ES da MRV, Luís Felipe Monteiro.

adblock ativo