Ideias criativas são essenciais para a decoração do primeiro apartamento

Sair da casa da família para morar sozinho é o sonho de muitos jovens, mas pode gerar inseguranças em relação a alguns aspectos, começando pela responsabilidade que ele passará a ter. Mas a estrutura e o espaço físico da casa ou apartamento também é algo que pode gerar preocupação. Geralmente quem está montando o seu primeiro imóvel tem algo em comum: pouco espaço. Por isso é preciso ter bastante cuidado durante todo o processo, pois a escolha errada de móveis e até das cores que serão usadas nos ambientes podem mudar a sensação de tamanho.

Nessa hora a criatividade pode ajudar e muito. Saul Kaminsky, do escritório de arquitetura Urban Recycle, fez o projeto de um apartamento duplex pequeno, com 35 m² em cada andar, mas sem deixar o design de lado. A jovem, que mora sozinha, não queria gastar tanto no primeiro apartamento, então muitas coisas foram reaproveitadas para deixar a casa mais aconchegante e moderna. “Como ela gostava muito de andar de bicicleta, usamos uma como suporte para a bancada do banheiro, que ficou bem diferente e com a cara dela”, conta Saul.

Foi feita uma reforma na cozinha e sala ganhou a mesa da varanda como móvel para a TV. Já o sofá modular, permite que seja adaptado de acordo o espaço e pode ser regulado quando houver visitas. O piso cimentado deixou o ambiente com mais estilo e tem baixo custo. No entanto, o destaque ficou para a rede que foi colocada de um andar para outro, na qual a moradora pode deitar sem a necessidade de um móvel, além de aproveitar o espaço de uma maneira diferente e criativa.

Cecília Avena fala da importância de se contratar um profissional da área. “Principalmente para quem tem pouco espaço e quer montar e decorar a casa da melhor forma, ter um designer para fazer o seu projeto é fundamental. Ele vai fazer com que o espaço seja melhor aproveitado e dará uma sensação de que ele parece maior”, explica a arquiteta.

O projeto da designer de interiores Cátia Bacellar possui elementos que o deixam com ares sofisticados e podem ser substituídos por objetos mais acessíveis. “Para baratear o orçamento, recomendo utilizar uma marcenaria funcional, sem muitos detalhes, com laminados lisos e em tons claros”, sugere. Na pintura, também vale optar por cores mais claras, devido ao custo, pois, segundo ela, quanto maior a pigmentação, maior o valor da tinta, além de deixar o ambiente mais clássico. Na iluminação, vale utilizar cores quentes que proporcionam um maior conforto.

No lugar de colocar uma mesa de jantar, pode ser usada uma bancada, como no projeto de Cecília Avena, em que era o primeiro apartamento de um casal, e foi colocada com o objetivo de ficar mais prático, funcional e econômico.

No duplex de 35 m², Kaminsky integrou cozinha e sala e aproveitou parte de baixo da escada

Socialização e espaço

Uma coisa interessante para esse perfil de morador é ter a cozinha aberta para a sala, pois facilita a socialização para quando receber amigos, por exemplo, além de economizar espaço.

“Quando o arquiteto entende e interpreta o que o cliente quer e o cliente ouve o que os profissionais têm a dizer o projeto sai melhor”, diz Kaminsky. Ele também comenta que a maioria das pessoas vão muito só pela aparência, muitos chegam focados naquilo veem na internet e querem copiar. “Isso normalmente sai caro e não fica com a personalidade e a cara de quem mora na casa”, comenta o arquiteto.

Cecília aconselha investir em bons materiais. “Isso é uma das coisas mais importantes, porque evita problemas depois que já estiver tudo pronto e se no futuro, o que é muito provável, for o morador for se mudar, o imóvel está em boas condições”, sugere.

O silestone — pedra industrializada, composta por resina de poliéster, pigmento e quartzo natural — é mais resistente do que o granito e, mesmo tendo um custo mais alto, para Cecília compensa o investimento. Além disso, ele possui opções de cores e possibilita combinar com a decoração do ambiente.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

