Hospedagem por aplicativos em Salvador cresce acima da média nacional

Disponibilizar quartos em apartamentos, casas ou até o imóvel todo por meio de aplicativos de hospedagem compartilhada é uma tendência mundial e tem sido uma alternativa de renda extra cada vez mais frequente entre soteropolitanos. Somente o maior deles, o Airbnb, registrou 57 mil chegadas de hóspede a Salvador em 2018, crescimento de 82% comparado com o ano anterior. A média nacional foi de 71%.

Além do Airbnb, outras plataformas, como Homestay e outras que correram atrás para adequar-se à demanda, como Alugue Temporada, disputam palmo a palmo o mercado deste perfil de viajante que procura hospedagem mais em conta e experiência diferenciada em relação a hotel.

Só no Airbnb são 5,8 mil anúncios ativos na capital. O ganho anual médio em Salvador para quem abre sua casa por intermédio da plataforma é de R$ 3.540, informa a assessoria de imprensa. Mas isso é variável e depende do imóvel, localização. Há quem lucre essa média em um mês.

O Airbnb associa o incremento à confiança dos viajantes na plataforma e também à presença cada vez maior de famílias viajando. A Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de imóveis family friendly e o quarto no país. Além disso, obter renda extra é a principal motivação dos anfitriões em todo o país, segundo pesquisa da plataforma.

O preço médio de diárias em Salvador (a soma do todo dividido pelo número de espaços disponíveis), seja de quartos inteiros, compartilhados, é de R$ 112. E o preço médio da diária de casas inteiras é de R$ 352. Como funciona: 97% do valor divulgado no aplicativo fica com o locador.

Perfil e retorno

Quem é anfitrião não reclama. Após uma separação, a designer e empresária Carolina de Souza Carvalho, 39 anos, comprou um apartamento no Rio Vermelho, reformou e abriu as portas. "Para mim, foi uma coisa que deu muito certo. Dá retorno. Mas tem que ter perfil", diz ela, que cobra entre R$ 80 e R$ 150 a diária.

Para quem pretende se aventurar, dá dicas: "Seja educado e prestativo, sem ultrapassar os limites. Pense em cada detalhe, como o processo com a chave de casa e os horários". E na baixa estação funciona? "Dá sim. Eu percebi que as pessoas não se planejam, fecham em cima da hora e sempre tem gente".

Em Salvador ainda não há lei que regule a modalidade. No Brasil o que rege a atividade são artigos que tratam do aluguel por temporada, prevista na Lei do Inquilinato (1991). O proprietário do imóvel usufrui de seu livre direito de propriedade para compartilhar sua residência ou parte dela, explica Kelsor Fernandes, presidente do Secovi-BA.

Há obrigações a cumprir para ganhar a grana extra: a renda dos anfitriões é declarada mensalmente à União, via Carnê Leão, para o desconto do imposto de renda pessoa física (IRPF). Além disso, o anfitrião que mora em condomínio deve avisar ao síndico que participa dessas plataformas.

Renda e prazer

Aposentada, três filhos criados e cinco netos, dona Lea Machado, 70 anos, não pensou duas vezes ao disponibilizar os três apartamentos quarto e sala que possui, na Barra, pelo Airbnb. Desde 2011 (quando ainda não tinha a versão em português) Lea faz sua poupança a partir das diárias que recebe dos viajantes. Na pontuação de aprovação pelos hóspedes, ela já é considerada a "superanfitriã".

"É uma fonte de renda, mas também de prazer. Os hóspedes se tornam meus amigos". As diárias de Lea variam de R$ 90 a R$ 120 na baixa estação e de R$ 110 a R$ 140 na alta. Dá para lucrar bem no ano? "Olha, eu não parei para fazer cálculos...", diz ela, que acaba de despedir-se de um viajante francês, que habitou um dos apartamento por 17 dias.

Outro aplicativo que oferta somente quartos em espaços com proprietários é o Homestay. Em Salvador são 70 acomodações e, na Bahia, 1.730. Por meio da assessora de imprensa, cuja sede fica na Irlanda, a Homestay informa que mais de 1.200 famílias já foram hospedadas em casas de mais de 700 anfitriões no Brasil. São 15 municípios baianos com imóveis disponíveis.

"Bahia e Salvador ainda não são um mercado de foco direto para nós. Mesmo assim, podemos ver um crescimento orgânico e recebemos novos anfitriões inscritos na plataforma, tanto para estadas longas quanto para curtas", informa a assessoria. A jornalista e estudante de psicologia Daphne Muniz Ferreira Carrera, 32 anos, conta que, em 2016, após queda repentina da renda familiar, ela e a mãe, Daysa, apostaram nas plataformas de hospedagem e disponibilizaram dois quartos no apartamento onde vivem, na Barra.

O negócio tem dado certo. "Recebemos durante o Carnaval duas irmãs, na faixa dos 50 anos. Foi uma experiência muito bacana", conta. Para Daphne, vale tirar um dinheiro extra com hospedagem, mas nem todo mundo tem perfil: "A pessoa tem que estar aberta. Para aqueles que não querem ser flexíveis, não é aconselhável". A diária para o quarto de casal sai por R$ 90 e a de solteiro, R$ 70, em baixa temporada. Daphne e a mãe estão prestes a receber uma hóspede uruguaia, que ficará no quarto por nove dias.

Segurança e informação

O presidente do Secovi-BA, Kelsor Fernandes, aconselha a tomar alguns cuidados antes de receber hóspedes em casa compartilhada. "O ideal é que se tome o máximo de informação sobre a pessoa, por segurança própria e de outros moradores", diz.

Por outro lado, lembra, o proprietário do imóvel deve comunicar ao condomínio sobre a atividade. "Ninguém pode proibir porque é um direito de propriedade da pessoa. O que pode ser estabelecido pelo condomínio são regras", diz.

