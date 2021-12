Hora de decorar o loft: desafio para harmonizar cores, objetos e móveis

Problemas de espaço ou simplesmente por uma questão de estilo, os apartamentos de planta livre, aqueles sem divisões internas, estão na moda. Normalmente é uma opção muito procurada por solteiros ou casais sem filhos que querem praticidade. Os lofts são os exemplos mais comuns de espaços do tipo. Eles surgiram entre as décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, fazendo referência a antigos imóveis comerciais, galpões ou depósitos reformados para fins residenciais com cômodos totalmente integrados.

Torna-se, portanto, impossível a decoração não ser fundamental para quem decide derrubar as paredes, num processo em que surgem muitas dúvidas de como decorar os ambientes sem divisões. Existem, entretanto, alguns elementos e fatores que contribuem para melhor harmonizar o espaço.

Organização

A arquiteta Rebecca de Gonzaga diz que um apartamento sem divisões deve priorizar, além da estética, a praticidade. Não pode, segundo ela, ter bagunça, por isso a organização é um dos fatores mais importantes e a decoração tem que ser funcional para o morador nesse aspecto.

Uma sugestão é usar as cores para fazer essa divisão de uma forma descontraída e agradável. A pessoa pode escolher um tom para predominar nos objetos de cada cômodo, lembrando que todas as cores devem conversar entre si para não tornar o ambiente pesado e com informação em excesso.

"A escolha de cores e objetos é muito pessoal, mas nesse tipo de apartamento temos que pensá-lo como um todo. Devemos, assim, procurar trabalhar com uma base neutra para linkar todos os ambientes e seus diversos usos", explica Rebecca.

Eletrodomésticos em inox e com acabamentos espelhados, como o ar-condicionado, costumam ser sempre escolhas da arquiteta Adriane Lins em seus projetos de planta livre. Bancadas em corian – um material nobre muito usado na decoração por ser maciço e poder ser cortado e colado sem deixar emendas aparentes e com a possibilidade de diversas cores – também estão entre os itens favoritos de Adriane para compor o espaço da cozinha. "Tem que ser tudo muito bem pensado, pois o planejamento nesses espaços é ainda mais importante que em um apartamento convencional", diz.

Adriane também prefere usar tons neutros como branco, cinza e preto e muito espelho nessas decorações. Os tapetes também são uma ótima opção para demarcar visivelmente um espaço.

Circulação

Não é aconselhável misturar muitos elementos de natureza diferentes já que tudo vai estar sempre à vista. Pensar em usar armários fechados – e nada de closets para as roupas – também pode tornar esse ambiente integrado mais agradável. Outra dica importante: evitar móveis muito grandes que atrapalhem a circulação dos moradores da casa.

*Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

