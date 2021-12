Flores, cores e até as formas levam primavera para dentro de casa

Com a chegada das cores e do frescor da primavera, muitos são contagiados pela estação mais alegre do ano e se inspiram para dar uma mudada na decoração de casa. As flores podem vir como primeiro pensamento, mas há muito que se pode fazer para trazer a primavera para dentro de sua casa, por todos os cômodos.

O segredo para mudar a decoração na primavera – e quando quiser – é ter uma base neutra, explica a arquiteta e urbanista Mariana Almeida de Castro. “Assim podemos abusar das cores nos adornos, tapetes e quadros. E a mudança de ares pode ser feita com facilidade quando sentir vontade”, afirma.

Dessa forma, trocar o tecido das almofadas, usar um móvel ou dois com tons mais vibrantes, um tapete diferente, mais colorido e com formas orgânicas (que imitam a natureza) e até cortinas com transparências, que passam a ideia de aconchego, são pequenas mudanças capazes de atrair o ar da primavera para dentro de casa.

É uma estação que pede que as janelas e portas sejam abertas, deixando o ar circular pela casa. O uso de cortinas leves e uma decoração que equilibre bem tons mais neutros e claros, junto com cores vibrantes, já é capaz de passar a ideia de alegria e conforto da primavera.

A arquiteta e urbanista Liudmilla Gouveia, sócia do arquiteto Toninho Bulcão, conta que uma boa ideia é fazer uso de capas de cores diferentes em alguns móveis, como sofás, poltronas e cadeiras. “Além, é claro, da troca de almofadas. É interessante também mudar os quadros da casa e, é claro, embarcar na produção de arranjos de plantas e flores”.

As flores são o fator principal quando o assunto é primavera, por isso Mariana considera fundamental o uso de flores e plantas naturais. “Elas fazem a diferença em qualquer ambiente!”. É a melhor época para investir em arranjos com flores reais, da mais diversas cores, e, este ano, o interessante é deixar o verde das folhas aparecer.

O ‘mint’, o nosso verde-menta, é uma das cores tendência para a primavera deste ano e a que deve ser mais usada. “Ele tem esse tom alegre e leve, que traz a sensação de frescor”, comenta Mariana. Além dele, a arquiteta Liudmilla destaca também mais algumas que estão lado a lado com o mint nesta estação: azul-claro, cassis, laranja-melão, coral e amarelo.

Jardim vertical

Porém, se o seu desejo é deixar que o ar primaveril esteja presente durante todo o ano, uma opção é investir em um jardim vertical, comenta Mariana. “O uso desses jardins nas paredes traz um charme bastante particular para os ambientes. Assim como as treliças de madeira, o uso de cordas e de materiais orgânicos”.

Quem não tem espaço ou orçamento disponível para um grande jardim vertical pode explorar as flores – e a parede –, colocando de quatro a seis pequenos arranjos de flores em estruturas de madeira. Além de não ocupar espaço, elas dão novos ares aos cantos da casa que são mais apagados.

Painéis de madeiras ripadas, nichos vazados e iluminados com fitas LED aquecem e enobrecem o ambiente também e são opções a se considerar, avisa Mariana. E, claro, não podemos esquecer das obras de arte: esculturas, pinturas, aquarelas e fotografias fazem uma grande diferença. As opções são quase infinitas, e pode-se trabalhar a ideia de primavera de diversas formas.

A variedade de revestimentos, por exemplo, explica Mariana, é extensa no mercado. “Tanto em cores, como também em formatos e texturas. As formas orgânicas também se alinham bem com a primavera, e são facilmente encontradas tanto em móveis quanto em objetos de decoração”. No entanto, por mais que se deseje ter a primavera em casa o ano todo, é preciso ficar alerta quanto à escolha dessa decoração.

Liudmilla explica que, ao explorar tanto as cores dessa forma, a longo prazo, elas cansam muito facilmente. “Sugiro comprar os móveis com cores neutras para não cansar e assim sempre poder combinar com outras cores. Aconselho a trabalhar com o azul e o nude, que estão sempre em alta, e ir mesclando com outras cores”.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo