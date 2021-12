Financiamento imobiliário sobe 37%

O volume de financiamento imobiliário com recursos das cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somou R$ 4,87 bilhões em fevereiro, queda de 4,5% em relação ao mês anterior e alta de 37% se comparado a fevereiro de 2018.

No acumulado de 12 meses, houve um aumento de 34% (R$ 59 bilhões) nos empréstimos para aquisição e construção de imóveis com recursos do SBPE em relação aos 12 meses anteriores, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Nas modalidades de aquisição e construção, foram financiados 19 mil imóveis em fevereiro de 2019.

