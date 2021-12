Festas de fim de ano incentivam reforma da casa

Final de ano é uma época escolhida por muitos para reformar a casa e mudar coisas que não agradam mais, principalmente quando vão receber convidados para festas. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), Cláudio Conz, o segundo semestre pode corresponder a 65% das vendas do ano no setor. E com o 13º salário na mão, essa é a hora de aproveitar para fazer pequenos ajustes e deixar a casa com cara de nova, por isso as vendas se concentram mais no último trimestre do ano.

No Grupo Fragnani, dono das marcas de pisos e revestimentos Incenor e Tecnogres, com fábricas no município de Dias D’Ávila, o segmento varejista é responsável por mais da metade das vendas. Os dados do último trimestre mostram que a Incenor teve um aumento de 10% nas vendas e a marca Tecnogres precisou aumentar sua produção em 20% para atender à demanda. “As pequenas reformas, realizadas em residências, são de grande importância para movimentarem este segmento. Na nossa empresa o varejo corresponde a 61% da comercialização de pisos e revestimentos”, revela Bianca Fragnani, diretora de marketing do grupo.

A arquiteta Fernanda Lima conta que nesse período é muito comum ela ser procurada por clientes que querem fazer uma mudança na casa. Além dos seus projetos, ela também está reformando a sua casa para o Natal e Ano Novo. “Os espaços que as pessoas optam muito por mudar é a sala e os quartos”, diz Fernanda.

A arquiteta começou a reforma da sua sala de estar há mais ou menos um mês e está no processo de finalização, porque alguns móveis e objetos não foram entregues ainda. “Eu quis mudar a iluminação, o gesso. Na pintura, optei por uma parede de cimento queimado e logo na entrada coloquei uma de lousa preta para dar boas-vindas para os convidados”, conta.

Elberth Ramos, gerente comercial da Outlet das Tintas, diz que no final do ano a demanda é muito maior, as vendas podem aumentar até 60% em relação aos outros meses do ano. “O 13º salário anima as pessoas a arrumarem a casa, é quando eles aproveitam, e a pintura está quase sempre na lista”, comenta Elberth. A loja trabalha também com ferramentas para pintura e tem tintas para todos os bolsos: os preços variam de R$ 79 e podem chegar a até R$ 1 mil.

Entre as novidades da loja está a tinta superlavável com acabamento fosco, que possibilita limpar facilmente marcas na parede, e a tinta superlavável eggshell, com acabamento que se assemelha a uma casca de ovo e tem esse nome por ter um nível de brilho muito próximo ao acabamento fosco. A cor mais vendida continua sendo o branco. “Ele é predominante e, quando é fosco, disfarça bem as imperfeições, caso a parede não esteja bem lisinha”, observa o gerente.

Para Fernanda, realizar essas mudanças na casa nesse período é importante para muitas pessoas pela ideia de ter mais um ciclo sendo fechado. Além disso, os gostos mudam constantemente e mesmo pequenos detalhes já fazem diferença. “Um ano é muito tempo, a gente muda por dentro e sente essa vontade de transformar o ambiente também. E tem aquela expectativa de um ano melhor, a fé renovada, isso tudo reflete na casa”, acrescenta a arquiteta.

Simulador 360°

Para ajudar os consumidores a escolherem e combinar as opções de pisos e revestimentos, as marcas Incenor e Tecnogres criaram recentemente o Simulador 360°, que pode ser acessado também pelo celular. “No site reproduzimos todos os ambientes com uma visão 360° da sala, quarto, cozinha, banheiro e área externa. São vários modelos, padronagens e cores de revestimentos e pisos para que o cliente visualize aquele que mais combina com seu estilo e decoração. Alguns materiais são aplicados apenas nos detalhes, mostrando as inúmeras possibilidades de uso e como é possível darmos um upgrade no espaço”, explica Bianca.



