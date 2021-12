Feirão oferece imóveis de R$ 6,4 mil a R$ 1 milhão até este domingo

O Feirão da Caixa, que acontece até este domingo, 6, no Shopping da Bahia, traz 11.868 imóveis à venda. O mais barato deles é uma casa em Simões Filho que pertence ao banco e que vai a leilão por lance mínimo de R$ 6.450. O único problema é que quem arrematar vai precisar convencer os atuais ocupantes a sair. Fora isso, quem estiver pensando em comprar uma nova residência, disponível para habitação, tem um leque de opções entre novos e usados que vai de R$ 100 mil a R$ 1,5 milhão.

>>Ofertas vão de ITIV grátis a descontos

“Nossa expectativa é superar o movimento do ano passado, quando atendemos cerca de 25 mil em três dias. O movimento de abertura este ano está bem maior”, declarou na sexta-feira, 4, o superintendente da Caixa Econômica Federal, Anselmo Cunha.

Ele credita essa maior procura às medidas adotadas recentemente pelo banco, como a redução na taxa de juros e o aumento no teto para financiamento.

“Estou buscando um condomínio de casas de três quartos em Lauro de Freitas, Brotas ou Cabula”

Em busca de um novo apartamento para viver com a filha, a dietista Maria Orleide Gonçalves Freitas se interessou por um dois quartos em Nova Brasília. “Atualmente temos um apartamento quase quitado na Engomadeira, mas estamos pensando em mudar”, disse Maria, que trabalha na cozinha de um hospital.

Também em busca de um dois quartos, o militar Edvaldo Conceição Tude, que vai morar com dois filhos adolescentes. “Eu estou priorizando segurança e área de lazer”, definiu o militar, sobre o perfil do imóvel que está procurando.

Outro militar em busca de imóvel, Janderlei da Cruz prefere uma casa e, também por isso mesmo, tem a segurança como uma de suas preocupações. “Estou buscando um condomínio de casas de três quartos em Lauro de Freitas, Brotas ou Cabula”, declara.

Maria Orleide ficou interessada em um apartamento de dois quartos em Nova Brasília

Na hora da compra

O advogado Arthur Ongaro fornece algumas dicas para quem quer realizar um bom negócio durante o feirão.

Para ele, antes de efetivar a compra, o interessado deve fazer uma análise completa, que envolve a localização do imóvel, estado de conservação, infraestrutura da região, valor do bem e disponibilidade de recursos financeiros, uma das questões mais importantes é em relação à documentação necessária para a efetivação de uma transação segura, ou seja, uma avaliação jurídica detalhada do vendedor e do próprio imóvel.

Ongaro ressalta que o consumidor também deve observar atentamente as cláusulas contratuais, em especial as que estabelecem as condições de pagamento, ocupação, demandas judiciais existentes e débitos relativos ao imóvel. “Tudo isso deve ser muito bem analisado para se ter uma boa compra, pois, na ausência dessas informações, o consumidor pode acabar adquirindo um problema”, declara.

Para requerer o crédito da casa própria durante o Feirão da Caixa, o interessado deve levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados. Além disso, os potenciais compradores também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101). O banco garante que o serviço está disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

A oferta de imóveis da Caixa é uma oportunidade em destaque este ano. Aproximadamente 11 mil imóveis de propriedade da Caixa estarão disponíveis para venda por meio de licitação aberta, venda direta e leilão. Para isso, a Caixa disponibilizará um estande específico com a participação de empregados do banco e corretores.

A Caixa Econômica Federal reduziu em até 1,25 ponto percentual as taxas de juros do crédito imobiliário que é feito por meio dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 10,25% ao ano para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% a.a para 10% a.a, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

O banco também promoveu melhoria das condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento do imóvel usado sobe de 50% para 70%. A Caixa também retomou o financiamento de operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com cota de até 70%.

O Feirão da Caixa será realizado durante três finais de semana, entre os dias 4 e 27 de maio, em 15 cidades. Neste fim de semana, o evento acontece em Salvador, Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). No período de 18 a 20 de maio, o feirão será realizado nas cidades de Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Uberlândia (MG). No fim de semana seguinte, de 25 a 27 de maio, o feirão encerra seu calendário com atividades em Brasília (DF), Belém (PA), Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Segundo a assessoria do banco, o Feirão da Caixa faz parte da estratégia de proporcionar melhores condições para aquisição de imóveis com menores taxas de juros.

A Caixa Econômica Federal anunciou que possui um montante de R$ 82,1 bilhões para o crédito habitacional para este ano, o que mantém a instituição na liderança no setor, com cerca de 70% das operações para aquisição da casa própria em todo o Brasil.

