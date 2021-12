Feirão facilita a compra da casa própria para o servidor público

Adquirir a casa dos sonhos se tornou ainda mais tangível para os servidores públicos de Salvador. É que desde esta sexta-feira, 4, está acontecendo o 6º Feirão Imobiliário do Funcionário Público, na Avenida Paralela, ao lado da McDonald’s de Alphaville. O evento segue até domingo, 6.

A iniciativa é fruto da parceria público-privada entre a Consil e alguns órgãos públicos, como a prefeitura de Salvador, Caixa Econômica Federal, entre outras. A ideia é atender às demandas do servidor e valorizar a categoria. É o que explica César Mesquita, organizador e criador do evento.

“A classe do funcionário público é muito grande em Salvador e tem poder de consumo muito bom. O feirão é para beneficiar este segmento, através de imóveis com preços não encontrados comumente no mercado”, afirma.

Estão sendo oferecidos 100 apartamentos de dois e três quartos, localizados em diversos bairros, como Brotas, Paralela, Estrada Velha do Aeroporto e a região de Alphaville. Os preços variam entre R$ 155 mil e R$ 325 mil, com prestações de R$ 1,3 mil até R$ 3 mil.

Para a análise de crédito, os interessados precisam ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e contracheques, referentes aos três últimos meses.

“O funcionário que não quer sair daqui sem fechar negócio tem que ver previamente os imóveis que estão disponíveis. Tem que vim com sua documentação pronta para financiamento, e com a disponibilidade de sinal. Isso é importante. Não basta só ter renda, tem que ter o sinal para dar o pontapé inicial”, diz Fredy Bellas, corretor de imóveis.

É importante ressaltar que todas as opções de imóveis ofertadas no evento estão prontas para moradia e têm estrutura de condomínio-clube, com academia, espaços de lazer, entre outras facetas. A expectativa é que pelo menos cinco mil pessoas sejam atendidas até o final do dia de domingo e que o feirão atinja o montante de aproximadamente R$ 30 milhões em vendas.

“O funcionário que vier vai encontrar um preço completamente diferenciado. Serão os três melhores dias do ano para realizar o sonho da casa própria”, avisa César Mesquita.

Oportunidade

Logo no primeiro dia de feirão, muitos servidores públicos aproveitaram a oportunidade para conferir de perto as ofertas. É o caso do professor universitário Paulo Roberto Correia Esteves, 40 anos. “Já tinha ouvido falar em vários feirões antes, mas nunca participei. Essa é a primeira vez. Estou aqui tentando conseguir o sonho da casa própria”, disse o professor, que trabalha na rede pública de ensino há 11 anos.

Já o também professor Samuel Lisboa, 49, foi fazer uma pesquisa de preço a pedido da esposa, que é funcionária pública há seis anos. “Estou aqui representando ela. Se eu gostar de algo, voltaremos no domingo”.

Samuel assume que o feirão tem opções bem atrativas, mas não deixa de lado a boa e velha pechincha. “Tem muita coisa boa aqui, mas não estou ainda sondando”.

Veja como participar Local: Av. Paralela (ao lado da McDonald’s de Alphaville) Quando: Até domingo, 6 Horário: das 8h às 20h Público-alvo: Servidores públicos federal, estadual e municipal, além de funcionários da Petrobras, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Correios, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa Valor dos imóveis: entre R$ 155 mil e R$ 325 mil Documentos para análise de crédito: RG, CPF, comprovante de residência e os últimos três contracheques Informações: (71) 3535-0010

