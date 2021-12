Feirão de imóveis online tem unidades a partir de R$ 129 mil

Mais de mil opções de um novo lar apenas a alguns cliques de distância. Em meio à pandemia e ao isolamento social, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) está promovendo, até o dia 7 de julho, o feirão imobiliário online A Casa que Eu Quero. Com corretores online e mais de mil unidades disponíveis, é possível encontrar imóveis a partir de R$ 129 mil e incorporadoras oferecendo financiamento de até 90% do imóvel.

O objetivo do evento é facilitar a venda de imóveis e terrenos no período da quarentena, e, para isso, todo o processo de compra é realizado inteiramente de forma online, por meio do link www.ademi-ba.com.br/a-casa-que-eu-quero. Totalmente interativo, o site permite que interessados conversem com corretores via chat, WhatsApp, e-mail e até ligação. Também é possível visualizar fotos, plantas, vídeos e até a localização das unidades oferecidas, com todo o processo de compra e negociação 100% online.

"Estamos com uma grande variedade de imóveis, em diversas localizações, bairros, tipologias, preços e condições de pagamento especiais, e isso eleva bastante nossas expectativas de acessos. São 20 incorporadoras participando do evento, com um total de 39 empreendimentos e mais de mil unidades à venda em Salvador e região metropolitana", explica o presidente da Ademi-BA, Claudio Cunha.

A diretora de marketing da Santa Emília Empreendimentos, Luciana Segura, acredita que o evento é também uma forma de dar visibilidade e unir o mercado imobiliário. Com opções a partir de R$ 601.779 e de até quatro quartos, a empresa está oferecendo unidades em três empreendimentos: o Residencial Palácio das Artes (Caminho das Árvores), Residencial Jardim Imperial (Cidade Jardim) e Monreale (Pituba).

"A expectativa é que o cliente perceba os diferenciais de nossos apartamentos, com espaços bem planejados, que podem ser moldados de acordo com as necessidades de muitas famílias", afirma Segura.

Henrique Landim, um dos sócios da Conie Empreendimentos, também tem expectativas positivas para o evento. Ele espera vender todas das unidades disponíveis do empreendimento que está oferecendo, o Pituba DulceVita, que encontra-se com 75% das obras concluídas. "Pandemia não é bom para ninguém. Mas, se alguns estudos já mostraram que 50% das pessoas que queriam adquirir um imóvel desistiram, em contrapartida, já percebemos que o momento acelerou o processo dos outros 50% que não desistiram", diz Landim.

É possível adquirir uma unidade no DulceVita a partir de R$ 749 mil. Mas Landim garante que o comprador vai ganhar em praticidade e conforto. "As unidades já vêm completas, com fechadura eletrônica e forro. O morador não vai precisar de três meses de obra, e isso é fundamental, porque hoje, depois de perceber detalhes que ele não percebia em sua casa, ele está ainda mais exigente".

Localização e valor

Já a JVF Empreendimentos Imobiliários, que atua no mercado baiano desde 2010, está oferecendo três empreendimentos na região do Cabula: o Allegri Cabula e o Vivace Cabula VI (prontos para morar, e o Adorato Cabula (ainda em construção). As unidades possuem plantas de dois e quatro quartos, e a diretora-executiva da JVF, Viviane Fonseca, conta que as 230 unidades oferecidas possuem condições especiais de pagamento exclusivas para o feirão.

"Além das localizações privilegiadas, preços inéditos e a menor taxa de juros da história da empresa, até 90% do imóvel pode ser financiado, com seis meses para começar a pagar a prestação de financiamento. O pagamento da entrada é facilitado, com o cliente podendo utilizar o FGTS, além de poupança estendida para o empreendimento que está em construção. É realmente uma oportunidade única para o comprador de imóvel", conta Viviane.

A diretora-executiva ainda ressalta que um evento imobiliário desse porte, 100% online e no contexto atual, oferece solução efetiva para uma das grandes necessidades das pessoas hoje: um lar. "Em ambos os aspectos, seja pela necessidade de mudança na moradia ou pela escolha de um investimento seguro, a busca é por um futuro melhor. E as pessoas têm a oportunidade de fazer isso com toda a praticidade e segurança do formato 100% online".

Acima de tudo, afirma Thaís Lefundes Vieira, gerente de marketing da MRV Bahia, essa é uma ótima iniciativa que ajuda as construtoras a irem até o cliente de forma segura. Com o extra de ser um evento colaborativo, "e isso sempre acaba sendo positivo para todos, porque a gente acaba alcançando públicos que normalmente não iríamos conseguir sozinhos", ela afirma. Assim como contribui para atingir diversos grupos de uma vez, dos populares, aos da classe A e B.

A MRV está oferecendo mais de 1.800 unidades em oito empreendimentos: Mirante do Iguatemi (o sucesso de vendas da MRV localizado em Pernambués), Salvador Garden, Solaris e Serra Ville (Jardim das Margaridas), Solar do Porto e Solar das Fontes (Lauro de Freitas), o Spazio Singular (Buraquinho) e o mais novo lançamento Costa do Cacau, em Abrantes, um dos produtos da MRV que, de acordo com Thaís, possui o maior custo-benefício oferecido por eles no feirão.

"Inclusive fizemos uma revisão nos valores e formas de pagamento especialmente para o A Casa que Eu Quero. Temos descontos de até R$ 20 mil no nosso portfólio e trabalhamos com financiamentos dos imóveis via Caixa Econômica Federal. Além disso, temos parceria em alguns empreendimentos com o Minha Casa, Minha Vida, então o cliente pode usar o subsídio do governo, e estamos dividindo a carteira do cliente, possibilitando que ele pague o imóvel em até 48 vezes", explica a gerente de marketing.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

